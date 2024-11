Marlon Freitas viraliza com discurso antes de Palmeiras x Botafogo

O Botafogo divulgou os bastidores da vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, terça-feira (26), no Allianz Parque, onde o Glorioso reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro a duas rodadas do fim. Na preleção, o volante Marlon Freitas relembrou derrota de virada na temporada anterior em discurso motivacional, e inflamou os companheiros antes de entrar em campo.

continua após a publicidade

➡️ Loco Abreu aponta ‘virada de chave’ crucial para o Botafogo antes da final da Libertadores

- Tudo tem um propósito, acredito muito nisso. Tinha que ser aqui, cara. Vai ser aqui, mano. Tinha que ser contra eles, nessa circunstância. Foi assim com esse grupo o tempo todo, car*@#. Sempre duvidaram de nós, pô. Ninguém acreditava em nós. Mas chegamos aqui sabe como? Porque eu acreditei em você e você acreditou nele. A gente se abraçou! Esse cara tinha que estar aqui. Tinha que ser assim - disse Marlon Freitas na preleção antes do jogo.

Em 2023, o Botafogo liderava o campeonato quando enfrentou o Palmeiras, no estádio Nilton Santos, na 31ª rodada. Depois de abrir 3 a 0 no primeiro tempo, o Alvinegro teve Adryelson expulso, não resistiu à pressão e viu o adversário crescer para virar o jogo.

continua após a publicidade

No ano seguinte, a disputa do Brasileirão seguiu entre os dois times. Agora, com a vitória alvinegra, o time comandado por Artur Jorge chegou a 73 pontos e depende apenas de si para conquistar o título. O Palmeiras, por sua vez, permanece na vice-liderança, com 70 pontos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Como foi o jogo entre Palmeiras e Botafogo?

Botafogo vence Palmeiras fora de casa e reassume liderança do Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Empatados na tabela de classificação, Palmeiras e Botafogo foram cautelosos durantes os primeiros minutos e pouco criaram. Com o embalo da torcida no Allianz Parque, a equipe mandante começou a pressionar o rival e quase viu Rony, aos dez minutos, abrir o marcador após cruzamento de Marcos Rocha.

continua após a publicidade

Quem abriu o placar, no entanto, foi o Glorioso. Em cobrança ensaiada de escanteio, Alex Telles encontrou Almada, que ajeitou para Gregore balançar a rede. Atrás no placar, o Verdão aumentou a pressão e quase empatou com Rony, que acertou a trave direita do goleiro John. Nos minutos finais do primeiro tempo, o jogo se transformou em um duelo de ataque contra defesa, com o Botafogo levando perigo nos contra-ataques.

Camisa Reebok Botafogo I 2023 Camisa Reebok Botafogo I 2023 Camisa oficial do Glorioso com 58% DE DESCONTO na Black Friday da FutFanatics! Aproveite para garantir a sua! Compre por R$ 149,90

O Palmeiras voltou melhor do intervalo e levou perigo ao gol defendido por John, que recebeu cartão amarelo por cera, aos 12. O clube paulista, por sua vez, viu a superioridade desaparecer após a expulsão de Marcos Rocha. Inicialmente, o árbitro Wilton Pereira Sampaio havia mostrado cartão amarelo, mas após a revisão no VAR, optou pelo vermelho.

Atrás no marcador, o Palmeiras foi dominado pelo adversário, que ampliou com Savarino e Adryelson. Já nos acréscimos, Richard Ríos descontou para o Verdão.