Botafogo: Bastos tem lesão confirmada e Adryelson deve ser titular na Libertadores

O Botafogo enfrenta o Atlético-MG, neste sábado (30), pela final da Copa Libertadores, no estádio Monumental de Núñez. Após sair lesionado na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, nesta terça feira (26), o zagueiro Bastos não deve ter condições de ser recuperar a tempo para a grande final.

A informação foi dada inicialmente pela ESPN e confirmada pela reportagem do Lance!. Bastos teve lesão na coxa esquerda e deve ser substituido por Adryelson, que entrou no lugar do angolano contra o Alviverde. O zagueiro que era titular no ano passado marcou um dos gols da importante vitória contra o Palmeiras.

A delegação do Glorioso chegou em Buenos Aires na quarta-feira (28). Nesta quinta-feira, os jogadores do time titular fizeram um trabalho de recuperação em separado, no hotel. Entre eles, Adryelson. Os outros atletas, que não jogaram contra o Palmeiras, foram ao CT do Tigre, cerca de 1km da acomodação do Alviengro. Inicialmente, a situação de Bastos ainda não era definitiva. A reportagem do Lance!, presente em Buenos Aires, informou que na chegada do time ao hotel, o angolano não apresentava dificuldades para caminhar.

Como chega o Botafogo?

Depois de um momento difícil, com três empates seguidos no Brasileirão, o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 1, fora do casa. O Alviverde é rival direto do Glorioso na briga pelo título e a vitória com autoridade dá moral para o time chegar na final da Libertadores com confiança.

