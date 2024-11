Torcedores deverão portar fotocópias (xerox ou cópia digital) de seu RG ou Passaporte válido. Esse documento será necessário para acessar o estádio da final.

O ponto de encontro de concentração da torcida do Botafogo, nos momentos pré e pós-jogo, será o Lago de Regatas, localizado entre os bairros de Palermo e Belgrano.

O Lago de Regatas contará com estrutura de gradis, food trucks, banheiros químicos e iluminação.

Não será permitida a concentração de torcedores do Botafogo em outro local.

Torcedores que se envolverem em conflitos ou causarem transtornos na cidade serão detidos pela Polícia e proibidos de assistir à partida.

Está proibida qualquer grande reunião de torcedores em outros locais públicos que não o Lago de Regatas, incluído o Obelisco e pontos turísticos. A concentração de torcedores em local proibido poderá resultar em detenção e proibição do acesso ao estádio da final.

Os ônibus que levarão a torcida do Botafogo ao estádio sairão do ponto de encontro no Lago de Regatas.

Os ônibus de caravanas de torcedores do Botafogo deverão se encaminhar imediamente ao Lago de Regatas, quando acessarem a Cidade Autônoma de Buenos Aires, e deverão permanecer estacionados nesse local.

O acesso de torcedores ao estádio Monumental de Nunez será permitido a partir das 13:00, horário local.