Libertadores: preços em Buenos Aires assustam torcedores brasileiros

A semana mais importante da temporada de Atlético-MG e Botafogo começou. No próximo sábado (30), os Alvinegros entram em campo em busca da conquista da Libertadores, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Por isso, a capital argentina já sofre uma invasão de torcedores brasileiros, que têm se surpreendido com a alta dos preços na cidade.

Apesar da desvalorização da moeda argentina, a conversão dos valores do peso para o real assustam. Tanto para alimentação quanto para transporte e lazer, os torcedores não conseguem gastar menos de 300 reais por dia. Confira abaixo média de preços de alguns itens na semana da final da Libertadores

Café expresso - R$ 16,00

⁠Café com leite - R$ 23,50

⁠Batata frita - R$ 37,00

⁠Cheeseburger - R$ 82,00

⁠Salada - R$ 84,00

⁠Duas garrafas d'água - R$ 28,00

⁠Parrilha - R$ 180,00

⁠Entrada para o museu do River - R$ 84,00

⁠Carro particular de Palermo (bairro) até o estádio - R$ 50,00

Para conversão de preços, foi utilizada a proporção de 1 real para 170 pesos argentinos. Por conta da inflação, os valores têm sofrido variação a cada dia.

Programação de Atlético-MG e Botafogo em Buenos Aires

Antes da bola rolar na decisão da Libertadores no próximo sábado (30), Atlético-MG e Botafogo têm compromissos na capital argentina. Ambos times realizarão treinamentos e conversarão com a imprensa em Buenos Aires nos dias antes da final.

Nesta quinta-feira (28), tanto o Galo quanto o Glorioso terão atividades fechadas para a imprensa. Os mineiros treinam no Campeones del Mundo, do Defensa y Justicia. Já os cariocas trabalham no Mapuche Country Club.

Na véspera da decisão, sexta-feira (29), as equipes terão treinamentos abertos à imprensa nos primeiros 15 minutos. O Botafogo será o primeiro a entrar no Monumental e faz o reconhecimento do gramado às 13h30 (de Brasília), seguido por entrevista coletiva. Da mesma forma, o Atlético-MG conhece o palco da decisão da Libertadores às 15h, também antes de encontro com os jornalistas.

