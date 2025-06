Assista ao vivo à apresentação de Kaio Pantaleão ao Botafogo

O Botafogo apresenta nesta sexta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro Kaio Pantaleão, de 29 anos, como novo reforço para a temporada. O jogador estava no Krasnodar, da Rússia, e era mapeado pela SAF desde o primeiro ano do projeto, em 2022. Assista ao vivo sua entrevista coletiva:

Kaio está no Rio de Janeiro desde o início da semana. Ele foi ao Nilton Santos para acompanhar a partida contra o Ceará, vencida pelo Glorioso pelo placar de 3 a 2, e realizou o primeiro treino com o elenco na última quinta, no CT Lonier.

O zagueiro chega para brigar por posição em meio à iminente saída de Jair para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele viajará com o grupo e será inscrito no Mundial de Clubes da Fifa, que terá início na próxima semana.

🔥 Kaio Pantaleão era interesse antigo do Botafogo

A primeira sondagem em cima do jogador aconteceu em 2022, mas, na época, Kaio optou por renovar seu vínculo com o Krasnodar. Na última temporada, ele conquistou o título do Campeonato Russo ao lado do atacante Victor Sá, uma das primeiras contratações da SAF, que deixou o Botafogo no início de 2024.

Kaio Pantaleão assinou contrato com o Botafogo até o fim de 2028. Além dele, o Glorioso já anunciou o meia Álvaro Montoro, ex-Vélez (ARG), que será apresentado na sequência, também no Nilton Santos.

Kaio Pantaleão, alvo do Botafogo, em ação pelo Krasnodar (Foto: Divulgação)

