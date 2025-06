Botafogo não avança pelo retorno de Gatito Fernández

O Botafogo encerrou as negociações com Gatito Fernández, e o paraguaio de 37 anos não voltará ao clube para disputar o Mundial de Clubes. O goleiro permanecerá no Cerro Porteño, do Paraguai, onde brigará por espaço no Clausura do Campeonato Paraguaio, que terá início no dia 4/7.

Dois motivos motivaram o fim das tratativas, que começaram nos últimos dias. O primeiro foi a chegada do jovem equatoriano Christian Loor, de 19 anos, da seleção sub-20 do Equador e que deve ser incorporado ao grupo principal. O segundo é o provável retorno de Léo Linck, recuperado de lesão, nos próximos dias. As informações são do "Canal do TF" e foram confirmadas pelo Lance!.

O goleiro se lesionou na derrota por 1 a 0 para o Capital-DF, pela Copa do Brasil, e estava asfaltado para tratamento. Ele evoluiu, já trabalha com o grupo no CT Lonier e deve estar na relação para o Mundial ao lado de John e Raul.

Gatito Fernández vivia a expectativa do retorno ao Gloriosoo, assim como seus familiares. Adaptado ao Rio de Janeiro, onde morou de 2017 ao início de 2025, o arqueiro via com bons olhos ocupar o posto de reserva imediato de John.

O goleiro paraguaio é o atleta estrangeiro com mais partidas na história do Botafogo. Em oito temporadas, foram 218 exibições pelo clube da estrela solitária. Ele conquistou o Campeonato Carioca e 2018, a Série B de 2021, e o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2024.