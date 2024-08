Artur Jorge no comando do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 08:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Artur Jorge, técnico do Botafogo, negou a existência de chances de uma transferência rumo ao Qatar. O português rechaçou um possível interesse do Al Rayyan, e disse estar unicamente pensando no trabalho em solo carioca.

- O trabalho que fazemos não valoriza só os jogadores, mas meu trabalho também é valorizado em função de vitórias, de jogos ganhos e classificações. Natural que isso abra portas para que haja interesse. Mas digo uma coisa, e de forma taxativa: estou muito, muito feliz no Botafogo, me sinto muito feliz aqui dentro, sou muito bem recebido, gosto de trabalhar aqui. Nessa altura meu foco é só pensar no Botafogo. Sobre interessados ou não, existirão ou sempre existiram enquanto temos sucesso - afirmou o comandante.

Na véspera do clássico com o Flamengo, vencido pelo Fogão por 4 a 1, o acionista majoritário do clube, John Textor, também já havia negado o acordo, voltando as atenções apenas para o duelo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro.

A abordagem do mundo árabe assustou torcedores, que viveram momentos traumáticos em 2023 pelo mesmo motivo. Luís Castro liderava o Botafogo na liga nacional, mas aceitou proposta do Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, e acabou iniciando um processo de derrocada dos cariocas na competição, terminando sem a tão sonhada taça.

Desta vez, a diretoria tenta proteger Artur de qualquer sedução do exterior, mirando o fim de um jejum que já dura 29 anos sem o Brasileirão. O time lidera o campeonato com 46 pontos, um a mais em relação ao vice-líder Fortaleza.

