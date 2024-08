Programa da Globo tira sarro do Flamengo após goleada do Botafogo; confira

Carlinhos em ação pelo Flamengo contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o perfil do programa "Globo Rural" publicou uma mensagem de provocação para a equipe rubro-negra ao divulgar três receitas para realizar um chocolate.

➡️MC Poze detona atuação de jogador do Flamengo em derrota para o Botafogo: ‘Não fez nada’

➡️Web reage à goleada do Botafogo sobre o Flamengo pelo Brasileirão: ‘Esse ano é inevitável’

Além de ser um doce, a palavra também é usada como um termo futebolístico para se referir a uma goleada. Na publicação o perfil também fez referência a música do cantor Naldo Benny "Amor de chocolate". Confira a postagem abaixo:

Com o resultado, o Botafogo voltou a ponta da tabela de classificação do Brasileirão. Por outro lado, o Flamengo foi ultrapassado pelo Palmeiras e caiu para a 4ª colocação do campeonato. As duas equipes voltam a campo no meio da semana para disputar as oitavas de final da Copa Libertadores.

O alvinegro decide a classificação para a próxima fase da competição contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque. Já o Flamengo, enfrenta o Bolívar, em La Paz, na quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Hernando Siles.