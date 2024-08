Artur Jorge avalia goleada do Botafogo, mas pondera: ‘Não acho que tenha sido força máxima’

ArturJorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o Internacional no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 22:05 • Rio de Janeiro

Neste domingo, o Botafogo venceu o Flamengo por 4 a 1, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. Após a goleada sobre o rival, o técnico Artur Jorge valorizou o desempenho da equipe, mas projeta cautela para os próximos jogos.

Para o técnico, a vitória sobre o rival foi merecida, e poderia ter sido um placar até mais extenso. O português admitiu quenda de rendimento após o gol do Flamengo, mas enfatizou que o Alvinegro dominou a partida na segunda etapa.

– Obviamente esta é uma vitória muito importante para nós. Não só pela conquista dos três pontos, mas também por vencermosum rival que está muito próximo de nós em questão de classificação. Sobre o jogo, fizemos um gol muito cedo. Após o gol não gostei de termos abaixado a intensidade, em vez de continuar com aquilo que é nossa dinâmica e intensidade ofensiva. Dessa forma acabamos que, em uma desantenção, um erro nosso ofensivo, acabamos sofrendo o gol, e tivemos um jogo equilibrado nessa primeira parte. Na segunda parte, tivemos que corrigir algumas coisas, nós conseguimos ser objetivos, e tivemos uma segunda parte toda nossa, fizemos três gols, e tivemos chances de fazer tantos mais. É uma vitória importante, mas é merecidamente conquistada por nós, por todo empenho, competência e entrega de todos os jogadores. Fizemos com que o resultado fosse merecido.

Desde que chegou ao Botafogo, Artur Jorge jogou quatro jogos contra os rivais cariocas e nenhuma derrota. O treinador respondeu sobre a mensagem que o Glorioso passa após uma goleada sobre o rival.

– Nós vamos depender sempre daquilo do que é o nosso desempenho, a forma que conseguimos competir, e não podemos olhar para um campeonato e pensar em ganhar clássicos, porque não é o suficiente para o nível de exigência do Botafogo. Não podemos olhar para meia dúvida de jogos, e ficarmos satisfeitos em ganhar esses jogos. Os campeonatos se fazem com consistência e também destes jogos (clássicos), onde somos colocados a prova com os melhores, e precisamos mostrar que estamos à altura. Mas não é o suficiente, temos ainda mais 15 partidas pela frente. Hoje vencemos mais um jogo, e precisamos ainda conquistar muitos para conseguirmos chegar em uma posição confortável.

O Botafogo vem de uma sequência de jogos decisivos, tanto pelo Brasileirão, quanto a Libertadores e as oitavas da Copa do Brasil. O técnico falou sobre a gestão do elenco da comissão técnica para escolher os jogadores que entrariam em campo para o clássico deste domingo, tendo o jogo contra o Palmeirasna próxima quarta. Apesar de ter entrado com a maioria titular, o técnico descordou que tenha entrado com força máxima contra o Flamengo.

- Eu não acho que essa seja a força máxima do Botafogo, vocês avaliam o trabalho de vocês, e eu avalio o meu. Trabalhamos em cima de muitos contextos. Nós hoje jogamos com uma equipe que achamos que estava preparada para enfrentar o Flamengo. Hoje vamos começar a pensar no jogo do Palmeiras. Temos que ter a capacidade de responder, que cada jogo tem a sua importância. Esse era o jogo mais importante que tínhamos depois do jogo contra o Palmeiras. A partir de hoje vamos pensar no jogo de volta em São Paulo para preparar uma equipe. Vamos enfrentar um Palmeiras muito forte individual e coletivamente, que tem uma capacidade muito grande nessa competição. Temos que estar preparados para todos os cenários.