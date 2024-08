Botafogo atinge marca histórica com goleada sobre o Flamengo

Igor Jesus, jogador do Botafogo, comemora gol anulado durante partida contra o Flamengo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Neste domingo (18), o Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1 no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. Além de serem adversários diretos da tabela, a vitória do Alvinegro sobre o rival também marcou um feito inédito entre eles.

Pela primeira vez na era dos pontos corridos, o Botafogo venceu o Flamengo nos dois turnos do Brasileirão. Desde que o Brasileirão começou a ser jogado em turno e returno em 2003, o Glorioso ainda não havia conquistado duas vitórias na competição nacional. Até então, somente o Flamengo havia conseguido esse feito, em 2005.

Em abril, o clube de General Severiano foi até o Mararacanã e venceu o rival por 2 a 0 como visitante, com gols de Luiz Henrique e Jeffinho. No segundo turno, o placar foi mais elástico, e além da vitória, veio a goleada.

Para deixar a conquista dos três pontos ainda mais especial, a última goleada que o Flamengo sofreu do Botafogo foi em 1972, no famoso 6x0. De lá pra cá foram-se 52 anos de clássicos sem que o Alvinegro conseguisse uma vitória com tantos gols. Além disso, o Rubro-Negro não perdia para o Glorioso no Nilton Santos há oito jogos.

Sequência de jogos do Botafogo em casa no Brasileirão nos últimos cinco anos:

2023: Botafogo 1 x 2 Flamengo

2022: Botafogo 0 x 1 Flamengo

2020: Botafogo 0 x 1 Flamengo

2019: Botafogo 0 x 1 Flamengo

Mateo Ponte, jogador do Botafogo, comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Flamengo no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)