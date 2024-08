Botafogo goleia o Flamengo e reassume a liderança do Brasileirão

Botafogo goleou o Flamengo no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 18/08/2024 - 20:27 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 18/08/2024 - 21:44

O Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1, na noite deste domingo (18), em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Os gols do Alvinegro, no Estádio Nilton Santos, foram marcados por Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins (2). Bruno Henrique descontou para o Rubro-Negro.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 46 pontos e reassumiu a liderança do Brasileirão. Já o Flamengo segue na 3ª posição da tabela com 41 pontos.

Agora, o Botafogo volta a entrar em campo para definir a vaga às quartas de final da Libertadores. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque.

O Flamengo também decide uma vaga na próxima fase da Libertadores. O Rubro-Negro viaja até La Paz, na Bolívia, onde vai enfrentar o Bolívar, na quinta-feira (22), às 21h30, Estádio Hernando Siles.

Matheus Martins foi o autor de dois gols na goleada sobre o Flamengo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 1 FLAMENGO

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de agosto de 2024, às 18h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

⚽ Gols: Mateo Ponte (2' do 1ºT), Bruno Henrique (23' do 1ºT), Igor Jesus (8' do 2ºT) e Matheus Martins (38' do 2ºT e 48' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Cuiabano, Mateo Ponte e Alexander Barboza (BOT); Ayrton Lucas e Carlinhos (FLA);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 25.888

💰 Renda: R$ 1.909.690,00

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte (Tchê Tchê), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan), Luiz Henrique (Carlos Alberto), Savarino e Almada (Matheus Martins); Igor Jesus (Tiquinho Soares).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno (Léo Pereira), David Luiz e Ayrton Lucas (Varela); Allan (Lorran), Léo Ortiz, Gerson (Evertton Araújo) e Arascaeta (Victor Hugo); Bruno Henrique e Carlinhos.