O técnico Artur Jorge refutou qualquer possibilidade dos jogadores estarem abalados mentalmente após o Botafogo deixar a liderança do Campeonato Brasileiro. O treinador tem ciência da distância encurtada para os adversários, mas não enxerga o time desesperado em campo.

- Sejamos realistas, nas últimas seis jornadas, não conseguimos vencer as últimas três, sabendo que tem mais três pela frente. E isso tem impacto, o fato de não ganhar permite que os adversários encurtem a distância. Mas isso não abala e não faz com que estejamos desesperados em campo. As duas expulsões que tivemos em campo, a terceira (de Luiz Henrique) foi fora de campo, foram diretamente ligadas ao jogo. Mas o fato de, nos últimos nove pontos, fazermos três tem impacto. É difícil para quem luta por títulos aceitar isso. Nós precisamos perceber que dependemos de nós próprios. Não fiquei satisfeito, obviamente. Mas tenho que ver o lado positivo. Não é bom porque é o final do campeonato, mas tivemos períodos excelentes que nos permitem chegar a essa altura, ganhar apenas três pontos nos últimos nove, e continuar em primeiro - disse Artur Jorge.

Artur Jorge também projetou uma final na próxima rodada. O Botafogo enfrenta o Palmeiras na terça-feira (26), duelo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

- Vamos lutar até o fim pelo título, é a única certeza que eu tenho. Vamos para São Paulo como se fosse uma final, como serão as outras. Não há outra forma de olhar para isso: temos que virar a página. Daqui a dois dias temos mais um grande jogo, nada ficará decidido, mas muito pode decidir em relação ao título - disse.

Botafogo empatou com o Vitória no Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo tem apenas dois dias de preparação antes de encarar o Palmeiras. A partida que pode decidir o título do Brasileirão será às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.