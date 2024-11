Brasileirão: veja chances de título após empate do Botafogo e vitória do Palmeiras

O Botafogo empatou com o Vitória por 1 a 1, neste sábado (23), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube alvinegro viu, no mesmo dia, o Palmeiras, que venceu o Atlético-GO por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, tomar a liderança na tabela de classificação. Após a combinação de resultados, o matemático Tristão Garcia atualizou as chances de título através do seu site "Infobola".

Segundo a análise do matemático, a probabilidade de título do Palmeiras superou o Botafogo pela primeira vez na reta final do campeonato. Agora, a equipe alviverde tem 63% de chances de levantar a taça contra 34% do clube carioca.

Neste momento, as duas equipes somam 70 pontos na tabela de classificação. Contudo, o Palmeiras lidera a competição por ter uma vitória a mais que o adversário. Além disso, o Alviverde também tem a vantagem de enfrentar o Botafogo dentro de casa na próxima rodada.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam na terça-feira (23), às 21h30, no Allianz Parque. O confronto pode ser fundamental na briga pelo título. Com o atual cenário, o alviverde precisa apenas de um empate no confronto direto para se manter na liderança. Anteriormente, uma vitória era necessária.

Outros concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro

Além de Botafogo e Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Internacional têm chances, ainda que remotas, de levantar a taça do campeonato nacional no fim da temporada. As três equipes ocupam respectivamente a terceira, a quarta e a quinta colocações do Brasileirão. O Leão é o mais próximo dos líderes, com 64 pontos, e ainda joga na rodada.

De acordo com Tristão Garcia, as três equipes apresentam 1% de chances de título. Para manter o sonho vivo, é necessário emplacar uma sequência de vitórias na reta final e torcer para tropeços dos dois favoritos à conquista.