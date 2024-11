Pedro Certezas vai à loucura com empate do Botafogo: ‘Mais um mole’

O influenciador Pedro Certezas foi à loucura nas redes sociais após o empate do Botafogo contra o Vitória, por 1 a 1, neste sábado (23), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe carioca perdeu a liderança para o Palmeiras, que venceu no mesmo dia o Atlético-GO por 1 a 0, no Estádio Antonio Accioly.

Torcedor fanático do Botafogo, Certezas lamentou o resultado ruim da equipe do técnico Artur Jorge dentro de casa. Apesar disso, ele se manteve confiante para a reta final da temporada e apontou os confrontos decisivos na busca dos títulos do Brasileiro e da Libertadores.

- Empate merda. Mais um mole em casa. Mas esse gol no final mudou o cenário pra mim. Campeonato tá aberto. Mesmo número de pontos, 3 jogos, sendo um confronto direto terça-feira. Duas finais em uma semana. Vambora, CAR$%@! - iniciou o influenciador.

Além disso, Pedro Certezas destacou que apesar do momento instável da equipe, que não vence no Brasileiro há três rodadas, o momento não é para pessimismo. Ele reforçou a importância da torcida se manter confiante para a próxima semana, quando o Botafogo terá confrontos decisivos pelo Brasileiro e Libertadores.

- E vou além NÃO EXISTE vagabundo com cabeça pessimista semana mais importante da nossa história Jogaço terça. Final sábado. Brasil e América do Sul. Vamo pra cima!!! É pau dentro!!! Vambora, caral$%&!!! (E ainda estou bebado. Coisa linda demais) - concluiu.

Finais do Botafogo

A primeira "final" do Botafogo na reta final da temporada é contra o Palmeiras. As duas equipe se enfrentam na próxima terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. O clube carioca precisa de uma vitória para reasumir a liderança do campeonato.

Posteriomente, no domingo, dia 30 de novembro, a equipe do técnico Artur Jorge define a final da Libertadores contra o Atlético-MG. A partida está marcada para acontecer às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.