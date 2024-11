Jornalista aponta limitação de Artur Jorge no comando do Botafogo

O Botafogo amargou um empate com o Vitória por 1 a 1, neste sábado (23), no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Alvinegro chegou a três rodadas consecutivas sem vitórias. Após a partida, o jornalista Rodrigo Mattos, do "Uol", apontou uma limitação do treinador Artur Jorge no comando da equipe.

Para o comunicador, o técnico do Botafogo tem problemas para arrumar soluções contra equipes fechadas. A partida contra o Vitória foi a terceira seguida em que a equipe carioca apresentou dificuldades de balançar as redes. O mesmo problema havia acontecido contra Cuiabá e Atlético-MG, duelos terminados empatados por 0 a 0.

- É o quarto jogo do Botafogo contra um time muito fechado lá atrás que a única solução de Arthur Jorge é empilhar atacantes e chuveirar na área. Pela quarta vez não dá certo. Técnico que faz trabalho bom mostra uma limitação clara para situação previsível para time líder - analisou o jornalista.

Botafogo perdeu a liderança

Após empatar com o Vitória, o Botafogo viu o Palmeiras ultrapassá-lo na tabela de classificação do Brasileirão. As duas equipes somam 70 pontos, mas o time paulista tem uma vitória a mais, e por isto, lidera o campeonato.

Na próxima terça-feira (26), o Alvinegro enfrenta o Alviverde, pela 36ª rodada do Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Uma vitória é primordial para o clube carioca reassumir a liderança.

