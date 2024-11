Botafogo empata com o Vitória e deixa a liderança do Brasileirão

O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Vitória, neste sábado (23), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tinha a necessidade dos três pontos para se manter na liderança. No entanto, aos 20 minutos do primeiro tempo, um balde de água fria caiu sobre o Nilton Santos: gol de Alerrando e, ao mesmo tempo, gol do Palmeiras contra o Atlético-GO. Nos minutos finais, Wagner Leonardo marcou contra para o empate do Glorioso. Mesmo com o resultado, a equipe de Artur Jorge perde a liderança da competição, e assume a segunda colocação, com 70 pontos, mesma pontuação do time paulista, que assume a ponta por ter uma vitória a mais. A equipe de Carpini chega aos 44.

Como foi a partida?

O Leão da Barra iniciou a partida sabendo o que precisava fazer. Com três zagueiros e uma linha de cinco da defesa, a equipe de Thiago Carpini "fechou a casinha" e apostou no contra-ataque. E assim, Alerrandro abriu o placar. O gol esfriou o clima no estádio alvinegro, que começou a ficar mais apreensivo e sem paciência. Apesar de um domínio da equipe de Artur Jorge, com cerca de 12 finalizações, o Botafogo pareceu perder o poder ofensivo ao encarar um time com três zagueiros e uma defesa bem postada. Mesmo com grande parte do jogo no ataque rubro-negro, o clube carioca não conseguiu estufar as redes e terminou a primeira etapa sob algumas vaias da torcida.

No segundo tempo, o técnico alvinegro fez mudanças e, assim como contra o Atlético-MG, colocou o time para frente. Mateo Ponte entrou no lugar de Vitinho, e no ataque: Júnior Santos saiu para a entrada de Tiquinho Soares, Thiago Almada deu vaga a Matheus Martins e Gregore saiu para a entrada de Romero. Assim, o Glorioso ficou com cinco atacantes em campo para tentar reverter o placar a qualquer custo. Mas a verdade é que faltou repertório para a equipe da casa quebrar a marcação. Grande parte das jogadas eram lançamentos pelo alto, que acabavam sobrando para algum zagueiro adversário rebater. Aos 40 minutos do segundo tempo, Wagner Leonardo marcou contra para o Botafogo empatar a partida. Com o tropeço em casa, o Alvinegro iguala o número de pontos do Palmeiras, mas cai para a segunda posição pelo número de vitórias.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo tem um confronto direto contra o Palmeiras pela ponta da tabela. Líder e vice se enfrentam nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), em jogo que pode decidir o campeão brasileiro nesta temporada. Já o Vitória encara o Fortaleza, no Barradão, no domingo (1º). A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília)

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 0 x 1 Vitória

🗓️ Data e horário: sábado, 23 de setembro de 2024, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Alerrandro, 20'/1ºT, Wagner Leonardo, 40'/2ºT (GC)

🟨 Cartões amarelos: Gregore (Botafogo); William Oliveira (Vitória); Mateo Ponte (Botafogo); Cuiabano (Botafogo)

🟥 Cartão vermelho: Tiquinho Soares (Botafogo)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Adryelson e Cuiabano; Gregore (Romero) e Tchê Tchê (Eduardo); Júnior Santos (Tiquinho Soares), Savarino e Thiago Almada (Matheus Martins); Igor Jesus.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo, Cáceres (Willean Lepo), Edu, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Machado), William Oliveira e Matheuzinho (Gustavo Mosquito); Janderson (Carlos Eduardo) e Alerrandro (Léo Naldi).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (SC).

🖥️ VAR: Juan Soto (Venezuela)