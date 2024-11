Palmeiras x Botafogo no Brasileirão: quando é e o que está em jogo?

Palmeiras e Botafogo se enfrentam na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo que pode ser a grande final do Campeonato Brasileiro. Isso porque ambos os times chegam a este duelo com o mesmo número de pontos, se diferenciando apenas pelo número de vitórias: 21 dos paulistas contra 20 dos cariocas. O vencedor da partida desponta como o favorito ao título do Brasileirão 2024.

Como Palmeiras e Botafogo chegam para a partida?

Contando com o apoio de sua torcida no Allianz, o Palmeiras chega confiante para o duelo decisivo contra o Botafogo.

O time de Abel vem de uma sequência de três vitórias seguidas, com apenas um gol sofrido. Com o melhor ataque do campeonato e a segunda melhor defesa (atrás somente do Botafogo), o Palmeiras tem sua solidez e regularidade como o maior trunfo para a disputa da reta final do Brasileirão.

Raphael Veiga e Estêvão comemoram gol da vitória do Palmeiras no Brasileirão

O Botafogo, por outro lado, não compartilha o mesmo cenário positivo. A equipe de Artur Jorge chega ao Allianz após empate com o Vitória dentro de casa. O duelo foi o terceiro sem vitórias do Alvinegro, que era favorito nas três ocasiões - Atlético-MG e Cuiabá foram as partidas anteriores. Após quase três meses na liderança, o Botafogo viu sua vantagem para o Palmeiras diminuir a cada rodada e deixou o topo da tabela às vésperas do confronto direto.

Artur Jorge recebe cartão amarelo no empate do Botafogo contra o Vitória pelo Brasileirão

Duelo acontece antes da final da Libertadores

Com apenas três dias de distância entre Palmeiras x Botafogo e a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, o Alvinegro terá que lidar com o desgaste físico e emocional de disputar duas decisões na mesma semana. Além disso, precisará se deslocar de São Paulo para Buenos Aires, onde acontece a final do torneio continental.