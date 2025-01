O Vasco vence o Juventus-SP por 1 a 0, nesta segunda-feira (13), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio da Rua Javari. Léo Jacó fez o gol que garantiu a primeira vitória do Cruz-Maltino na competição, e a classificação para a terceira fase. Agora, os Crias da Colina voltam a campo na próxima quinta-feira (15), contra o Ceará.

Como foi a partida?

Depois de se classificar com a pior campanha da fase de grupos, o Vasco iniciou sua jornada na segunda fase da Copinha em busca de sua primeira vitória na competição. Já o Juventus-SP foi o líder do Grupo 31 com dois vitórias e um empate. Apesar de um primeiro tempo sem grandes emoções, o Cruz-Maltino começou levando mais perigo para o clube paulista e abriu o placar aos 19 minutos depois de jogada de André pela direita, que cruzou na medida para o centroavante Léo Jacó. O camisa 9 acertou a cabeçada e estufou as redes do goleiro Kawe Garcia. Em seguida, o Juventus tentou responder a pressão e ofensiva pela direita. Arthur cruzou para Henrique Miranda, que cabeceou com desvio na zaga vascaína. Jogadores chegaram a pedir pênalti, mas arbitragem mandou seguir. Apesar de ter melhorado após sofrer o gol, a equipe paulista não levou tanto perigo, e o Vasco ainda teve mais duas oportunidades para ampliar o placar.

No segundo tempo, a partida ficou mais animada. Apesar de controlar o início da segunda etapa e oferecer mais perigo ao time da casa, o Cruz-Maltino também soube sofrer. Aos 30 minutos, Breno recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Assim, o Juventus cresceu no jogo e pressionou a equipe carioca até os minutos finais, mas contou com um Vasco fechado e defesas importantes de Philippe Gabriel para segurar a vantagem vascaína no placar. Com um a menos, o time de Matheus Curopos se manteve organizado defensivamente para conquistar a classificação e sua primeira vitória na Copinha 2025.

O que vem por aí?

Agora, o Cruz-Maltino volta a campo nesta quarta-feira (15), contra o Ceará pela terceira fase da competição, ainda sem horário confirmado.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus-SP 0 x 1 Vasco - Copinha

SEGUNDA FASE

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 10 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Rua Javari, em São Paulo (SP)

🥅 Gol: Léo Jacó (19'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Vitor Lima (Juventus-SP); Gabriel (Juventus-SP); Felipe da Silva (Juventus-SP); Euder (Vasco); Breno (Vasco);

🟥 Cartão vermelho: Breno (Vasco)

JUVENTUS-SP (Técnico: Galego)

Kawe Garcia, Arthur Pierry (Caio Egídio), Vitor Lima (Roger Vidal), Guilherme Morais, Enrico Fabre, Italo Cesar, João Emanoel, Henrique Miranda, Guilherme Pires (Felipe da Silva), Carlito Thiago, Gabriel Sinfronio

VASCO (Técnico: Matheus Curopos)

Philippe Gabriel, Breno Vereza, Wanyson, Bruno André, João Gabriel (Avellar), Igor Toledo, Euder, Zuccarello (João Vitor), Ramon Rique (João Félix), André (Ítalo Souza) e Léo Jacó (Alexandre)

