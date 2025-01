O Vasco venceu o Casimiro de Abreu/Porto Real por 7 a 0 na manhã deste domingo (12), em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa. Os gols da equipe principal do Cruz-Maltino, treinada por Fábio Carille, foram de Vegetti (2), Payet (2), Jean David (2) e Puma. A atividade faz parte da preparação de pré-temporada.

Segundo o site "News Colina", o time titular do Gigante da Colina foi: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho; Alex Teixeira, Vegetti.

Coutinho durante o jogo-treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Time alternativo no estadual

Enquanto o elenco principal se prepara para a temporada, a equipe alternativa disputa os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Após o empate com o Nova Iguaçu, o time treinado por Ramon Lima irá enfrentar o Bangu e o Boavista.

Como foi a partida entre Vasco e Nova Iguaçu

Os primeiros minutos em São Januário foram de bastante estudo entre as equipes. O Vasco, com o apoio do seu torcedor, buscou tomar conta das ações ofensivas, mas esbarrou em um Nova Iguaçu bem postado em campo.

Após algumas chances de perigo para ambos os lados, o Cruz-Maltino balançou a rede aos 39 minutos. Na jogada, a bola sobrou para o jovem lateral-direito Paulinho, que aproveitou o rebote do goleiro Lucas Maticoli em chute de Bruno Lopes, e mandou para o fundo da rede. O time do técnico Ramon Lima, aliás, ficou perto de ampliar o marcador nos acréscimos, quando GB tentou um gol de voleio.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti em toque de mão do vascaíno Paulinho. O VAR, no entanto, aconselhou a revisão do lance, e a penalidade foi anulada. Assim como na reta final da etapa anterior, o Vasco seguiu com as melhores chances no ataque. O Nova Iguaçu, no entanto, deixou tudo igual aos 17', quando Sidney, em jogada de escanteio, marcou de cabeça.

Até o apito final, os times buscaram o gol da vitória, mas não tiveram sucesso. A equipe mandante foi a que ficou mais perto de levar os três pontos.