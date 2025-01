John Textor define priopridades do Botafogo nesta janela de transferências

O mercado da bola do Botafogo está a todo vapor. Com 11 saídas confirmadas do elenco campeão do Brasileirão e Libertadores, John Textor já planeja as prioridades do clube em busca de reforços para 2025. Apesar de algumas movimentações, o Glorioso ainda não anunciou contratações para a temporada.

O clube carioca busca jogadores para as seguintes funções: goleiro, zagueiro (dois), meia, atacante que jogue pelos dois lados e centroavante. Assim, a diretoria da SAF já iniciou a busca por alguns atletas neste perfil.

Para a vaga de goleiro, o Glorioso já tem um acerto encaminhado com Léo Linck, do Athletico-PR. As tratativas avançam rapidamente após o clube carioca ter enviado uma nova proposta para o jovem de 23 anos, que deve assumir a vaga de Gatito Fernández.

Para o meio-campo, Bitello desponta como o favorito para substituit Thiago Almada, de saída para o Lyon, da França. Apesar do Dínamo de Moscou ter recusado as duas propostas iniciais pelo jogador, o Botafogo planeja uma nova investida e conta com a vontade do jogador para encaminhar o acerto entre as partes.

Para o ataque, a diretoria tem Cucho Hernández como alvo principal. O atacante de 25 anos agrada o scout alvinegro que deve mobilizar um investimento pesado para a contratação nesta janela, e já apresentou uma proposta para o Columbus Crew, da MLS, em busca do jogador. O colombiano é versátil. Apesar de ser um centroavante de origem, também pode atuar pelas duas pontas do campo.

Para a defesa, o zagueiro Jair é esperado no Rio de Janeiro para assinar contrato e ser oficializado como jogador do Botafogo. Depois de uma longa negociações que envolveu uma transferência de Tiquinho Soares ao Santos, as partes finalmente chegaram a um acordo e o atleta de 19 anos aceitou a proposta do clube carioca.

Saídas confirmadas do Botafogo

Ao todo, já são 11 jogadores que já deixaram o clube ao fim de 2024: os goleiros Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño) e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon) e Pablo (devolvido ao Flamengo), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal, o volante Tchê Tchê e o meia Óscar Romero. Os meias Eduardo (anunciado pelo Cruzeiro) e Thiago Almada (no Lyon) também já têm suas saídas confirmadas, assim como o lateral Hugo emprestado ao Vitória.

