Barboza faz comparação com Botafogo de 2024 e lamenta: ‘Muito feio perder em casa’

O Botafogo foi derrotado pelo Racing por 2 a 0, nesta quinta-feira (27), na final da Recopa Sul-Americana, no Nilton Santos. Zaracho e Zuculini foram os autores dos gols da equipe argentina. Após a partida, o zagueiro Alexander Barboza lamentou o resultado e revelou frustração com o desempenho do time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

▶️ Textor revela motivo pela escolha de Renato Paiva como técnico do Botafogo

Com um placar agregado de 4 a 0, o Alvinegro perdeu o terceiro título e a segunda final disputada neste início de temporada. Barboza, um dos principais personagens do elenco, lamentou o resultado, mas mostrou foco para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão.

– Agora o sentimento é muito ruim, muito feio perder uma final em casa. A sensação é horrível. A única forma de enfrentar isso é trabalhando. Agora temos dias para descansar, para soltar a cabeça. Para não pensar no futebol. E quando voltarmos a treinar, é colocar o foco no Palmeiras, que é o nosso primeiro jogo no Brasileirão.

continua após a publicidade

Depois de quase dois meses de espera, o Botafogo anunciou, nesta quinta-feira (27), a chegada de Renato Paiva como treinador. O zagueiro falou sobre a escolha do novo comandante.

– Acho que se o clube procurou ele é porque é um bom treinador. E a gente vai trabalhar. Ele tem que ficar tranquilo porque a gente trabalha e gosta de trabalhar. E a gente quer vencer, sempre. Lamentavelmente esse é o futebol. Essa Copa não deu certo.

continua após a publicidade

Barboza também comparou a temporada do ano passada com a atual. O defensor relembro que o início de 2024 também não foi tão bom, ao disputar a Taça Rio, mas terminou com dois dos maiores títulos do futebol brasileiro. O jogador mostrou otimismo e frisou que no final do ano todos terão motivos para ser 'muito mais felizes.

– Acho que é sempre um processo. Ano passado, se vocês se lembram, o começo foi ruim. A gente ganhou o Taça Rio, um troféu pelo quinto lugar (no Carioca). Então, o começo foi ruim, começamos perdendo os primeiros dois jogos de Libertadores, quase ficamos foca, e o processo foi começando. A gente se foi conhecendo, trabalhando mais e todos sabem o que aconteceu no final do ano. Lamentavelmente, no começo, tínhamos duas finais que a gente não conseguiu ganhar. Foi muito triste, porque perdemos a nossa casa. Mas é um processo e acredito que no final do ano, os botafoguenses e o grupo inteiro também vamos ficar muito mais felizes.

Agora, o Botafogo terá cerca de 30 dias de treinos com o novo técnico Renato Paiva para se preparar para o início do Campeonato Brasileirão. O Alvinegro estreia no dia 29 de março, sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

▶️ Racing é campeão da Recopa, e Botafogo acumula mais um vexame na temporada