Alex Telles e Barboza desfalcam o Botafogo na Recopa? Entenda

Alex Telles e Alexander Barboza, do Botafogo, foram punidos preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) na última sexta-feira (14), por conta da confusão após o clássico com o Flamengo na última quarta (12). Assim, a dupla está suspensa por 30 dias, até que a denúncia do da Procuradoria do tribunal seja julgada em primeira instância.

Dentro do período de suspensão preventiva determinado pelo TJD-RJ, os compromissos mais importantes do Glorioso são válidos pela Recopa Sul-Americana, contra o Racing (ARG), nos dias 20 e 27 de fevereiro. No entanto, a punição será cumprida apenas em jogos do Campeonato Carioca, competição administrada pela Federação de Futebol do Rio (Ferj).

O artigo 171 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) diz que "a suspensão por partida será cumprida na mesma competição, torneio ou campeonato em que se verificou a infração". Caso não haja essa possibilidade, o cumprimento da punição será em jogo administrado pela mesma entidade - neste caso, a Ferj. Por isso, como a Recopa é uma competição de responsabilidade da Conmebol, Alex Telles e Barboza poderão ser relacionados para os confrontos com o Racing.

Além da dupla do Botafogo, o zagueiro Cleiton, do Flamengo, também foi suspenso preventivamente por 30 dias pelo TJD-RJ. Contudo, o Rubro-Negro não tem compromissos fora do Campeonato Carioca durante o período. Gerson, que também foi alvo da denúncia, escapou da suspensão preventiva. A decisão foi assinada pelo presidente do tribunal, Dilson Neves Chagas.

De quais partidas Alex Telles e Barboza estão suspensos?

O Glorioso tem pela frente as duas últimas rodadas da Taça Guanabara e enfrenta o Boavista neste sábado (15) e o Vasco da Gama no próximo dia 23. Além disso, caso termine a primeira fase entre as quatro melhores equipes, o Botafogo não contará com Alex Telles e Alexander Barboza nas semifinais - que acontecerão entre os dias 28 de fevereiro e 9 de março.

Para uma possível final do Campeonato Carioca, a situação não está definida. A partida de ida está prevista para acontecer entre os dias 12 e 15 de março, ainda durante o período de suspensão dos atletas. No entanto, se o primeiro jogo ocorrer no dia 12/03, a volta será três dias depois, ainda com a dupla punida. Por outro lado, caso a decisão se inicie em 15/03, o duelo decisivo será disputado apenas em 26 de março (após a data Fifa), com possibilidade da presença de Alex e Barboza.

Entenda a denúncia

Cleiton e Barboza foram enquadrados no artigo 254-A do CBJD por agressão física. A punição prevista varia de quatro a 12 partidas de suspensão e pode chegar a 24 jogos, caso seja constatada lesão corporal por meio de laudo médico. Barboza perdeu um dente após levar um soco de Cleiton.

Gerson foi denunciado com base no artigo 250, por ato desleal ou hostil, sujeito a suspensão de um a três jogos. Já Alex Telles foi enquadrado no artigo 243-F por ofensa à honra, com pena que pode ir de um a seis jogos de suspensão, além de multa entre R$ 100 a R$ 100 mil.

O julgamento dos jogadores, alguns deles já suspensos, de Flamengo e Botafogo está marcado para o dia 19 de fevereiro (quarta-feira), às 14h (de Brasília), na sede do TJD-RJ, no Rio de Janeiro.

Relembre a briga

Três dos atletas denunciados foram expulsos no fim da partida em que o Flamengo venceu por 1 a 0, enquanto Telles se envolveu em uma briga no túnel de acesso ao gramado do Maracanã.

Após a vitória do Flamengo por 1 a 0, Barboza se desentendeu com Bruno Henrique e Gerson e tentou bater no camisa 27 rubro-negro. Cleiton interveio e atingiu Barboza com um soco certeiro.