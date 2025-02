Ferj divulga súmula de Flamengo x Botafogo e detalha briga generalizada

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou a súmula do clássico entre Flamengo e Botafogo, pelo Campeonato Carioca. O documento detalha as expulsões do jogo após a vitória do Rubro-Negro por 2 a 1 e a briga generalizada após o apito final.

O árbitro Bruno Mota Correia confirmou as expulsões de Gerson e Cleiton, do Flamengo, e Alexsander Barboza, do Botafogo. O responsável por conduzir o confronto explicou os motivos de cada cartão vermelho dado no clássico.

Expulsão de Gerson e Cleiton, do Flamengo

- Após o término da partida, expulsei o Sr. Gerson Santos da Silva, do Flamengo, por trocar empurrões, persistentemente, de maneira provocativa com o Sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, da equipe do Botafogo, e assim incitando e inflamando ainda mais a confusão generalizada.

- Após o término da partida, expulsei o Sr. Cleiton Santana dos Santos, da equipe do Flamengo, por desferir um soco no rosto do Sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, da equipe do Botafogo.

Expulsão de Alexander Barboza, do Botafogo

- Após o término da partida, expulsei o Sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, da equipe do Botafogo, por iniciar uma confusão generalizada, peitando e praticando atos provocativos contra o Sr. Bruno Henrique Pinto, do Flamengo. E, logo em seguida, trocando empurrões de forma acintosa contra o Sr. Gerson Santos da Silva, do Flamengo.

Briga generalizada tomou conta de Flamengo x Botafogo após o clássico (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Mais detalhes da briga em Flamengo x Botafogo

- Após a aplicação do cartão vermelho para o Sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa n° 20 da equipe SAF Botafogo, narrado anteriormente no tópico de "expulsões", o mesmo tentou aplicar um soco contra o Sr. Bruno Henrique Pinto, camisa n° 27 da equipe C.R. Flamengo. Finda a confusão dentro do campo de jogo, ocorrida após o término da partida, os atletas e a comissão técnica da equipe da SAF Botafogo se dirigiram até a zona mista e lá ficaram aguardando os atletas e a comissão técnica da equipe do C.R. Flamengo. assim que os atletas e a comissão técnica da equipe do C.R. Flamengo se dirigiram até a zona

mista, iniciou-se uma nova confusão generalizada com os atletas e comissão técnica da equipe da SAF Botafogo. não sendo possível identificar com precisão os fatos ocorridos na zona mista, pois neste momento a equipe de arbitragem se encontrava dentro do campo de jogo, por orientação dos oficiais de segurança. Ressalto que não haviam câmeras dentro da zona mista disponíveis para a cabine do var.

Palavras do Delegado

Delegado da partida, Marcos Vinicio de Abreu Trindade deu mais detalhes da confusão que ocorreu no túnel de acesso aos vestiários das equipes mandantes e visitantes. O responsável citou uma conversa com Alex Telles e afirmou que os atletas do Botafogo eram os mais alterados e buscavam briga contra os jogadores do Flamengo.

- Após o apito final da partida, iniciou um embate entre os jogadores de ambas as equipes dentro do campo de jogo. Tudo teve início quando o jogador da SAF Botafogo, Sr. Alexander Barboza, deu um soco no jogador do Flamengo, Sr. Bruno Henrique Pinto. Após muito empurra, empurra entre todos os jogadores das duas equipes, os seguranças tanto de Flamengo e Botafogo, conseguiram separar os jogadores e assim a confusão de dentro de campo se encerrou. Nesta ocorrência de dentro de campo, três jogadores foram tomaram o cartão vermelho, o jogador da SAF Botafogo, Sr. Alexander Barboza, que deu início a confusão, e os jogadores do Flamengo, Srs. Gerson Santos da Silvae Cleiton Santana dos Santos. Fato relatado em súmula do jogo. Finalizada a confusão de dentro do campo de jogo e os jogadores das equipes serem separados na seguinte disposição, os jogadores da SAF Botafogo foram para o túnel que dá acesso à zona mista e vestiários e os jogadores do Flamengo continuaram dentro do campo de jogo, porém os jogadores da SAF Botafogo não queriam ir para o seu vestiário e sim queriam continuar a briga. Sendo capitaneado pelo jogador da SAF Botafogo, Sr. Alex Telles, que falava para os seus companheiros "Vamos ficar aqui. Vamos esperar eles". Esse jogador citado estava muito transtornado e tentei convencê-lo para que ele fosse para o seu vestiário e chamasse os seus companheiros, mas não tive sucesso. O Sr. Alex Telles disse para mim "Não vamos sair daqui, vamos esperar eles. Vai se fuder. Você não viu que o jogador deles fez? Aí você não faz nada". Os jogadores do Flamengo ficaram esperando dentro do campo de jogo por mais ou menos 10 minutos, que os jogadores da SAF Botafogo livrassem o túnel para que pudessem passar, evitando a briga. Vendo que os atletas da SAF Botafogo não irão sair do local, foi solicitado para a segurança privada do estádio que fizesse um cordão de isolamento para que a equipe do Flamengo pudesse ir para o seu vestiário. No momento que os atletas do Flamengo chegaram no túnel, os atletas da SAF Botafogo tentaram furar o cordão de isolamento, agindo com muita violência e chegando a agredir os seguranças privados no local. Com muita dificuldade e graças ao empenho da segurança privada do Maracanã, os atletas do Flamengo conseguiram chegar no seu vestiário ilesos. Importante ressaltar que ali no túnel, não houve nenhuma reação violenta por parte da equipe do Flamengo. Também é importante falar que todos ou a maioria dos jogadores da SAF Botafogo estavam ali tentando furar o bloqueio dos seguranças do Maracanã, mas os mais violentos eram os jogadores Sr. Alexander Barboza e Sr. Alex Telles, da equipe da SAF Botafogo.

Com isso, o Flamengo não contará com Gerson e Cleiton no clássico contra o Vasco, neste sábado (15), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Por outro lado, Alexander Barboza não encara o Boavista, no mesmo dia.