Flamengo x Botafogo: TJD-RJ denuncia Cleiton, Gerson, Alexander Barboza e Allex Telles

Nesta sexta-feira (14), o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) apresentou denúncia contra os jogadores Cleiton e Gerson do Flamengo, e Alexander Barboza e Alex Telles {do Botafogo} devido à confusão ocorrida no clássico entre Flamengo e Botafogo, na última quarta-feira (12). Três dos atletas foram expulsos durante a partida, enquanto Telles esteve envolvido em uma briga no túnel de acesso ao gramado do Maracanã.

Cleiton e Barboza foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por agressão física. A punição prevista para esse caso varia de quatro a doze partidas de suspensão, podendo chegar a 24 jogos caso seja constatada lesão corporal por meio de laudo médico. Barboza, inclusive, perdeu um dente após levar um soco de Cleiton.

Gerson foi denunciado com base no artigo 250 por ato desleal ou hostil, sujeito a suspensão de um a três jogos. Já Alex Telles foi enquadrado no artigo 243-F por ofensa à honra, com pena que pode ir de um a seis jogos de suspensão, além de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

O julgamento do caso está agendado para o dia 19 de fevereiro, às 14h (de Brasília).

Após a vitória do Flamengo por 1 a 0, Barboza se desentendeu com Bruno Henrique e Gerson, tentando acertar um soco no camisa 27 rubro-negro. Cleiton interveio na briga e atingiu Barboza com um soco certeiro.

Durante a partida, Gerson e Cleiton foram expulsos pelo Flamengo, enquanto Barboza recebeu o cartão vermelho pelo Botafogo.

A briga se estendeu após o apito final, com membros das comissões técnicas e a Polícia Militar entrando em campo para conter os ânimos. Apesar da intervenção, o tumulto voltou a se intensificar na entrada dos vestiários.

