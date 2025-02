O Botafogo visita o Boavista neste sábado (15), às 19h (de Brasília), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Velho conhecido da torcida gloriosa, Cláudio Caçapa fará o seu primeiro jogo no comando técnico do time principal em 2025. No entanto, o técnico não vem de um bom trabalho no futebol internacional.

Contratado como auxiliar permanente do Botafogo, Caçapa assumirá a função de interino até a chegada de um novo treinador. Em 2023, ele obteve resultados expressivos comandando a equipe em quatro vitórias importantes: Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Patronato pela Copa Sul-Americana.

Passagem de Caçapa pelo futebol europeu

Após 100% de aproveitamento no futebol brasileiro, Caçapa foi anunciado no RWD Molenbeek, da Bélgica, em julho de 2023. O clube belga, assim como o Botafogo, faz parte da holding do empresário John Textor.

Porém, Caçapa não teve o mesmo sucesso internacionalmente, deixando o Molenbeek na zona de rebaixamento. O técnico foi demitido em fevereiro do ano seguinte, depois de uma sequência de oito jogos sem vitória. No total, foram 28 partidas (14 derrotas, sete empates e sete vitórias), com aproveitamento de 33%. Ao final da temporada, o clube acabou rebaixado para a segunda divisão belga.

Aos 48 anos, Caçapa estava sem clube há um ano. O ex-zagueiro também teve passagem como auxiliar técnico do Lyon, da França.

Novo técnico do Botafogo

Apesar da mudança no comando da equipe, o Botafogo segue com a principal incógnita para lidar para o decorrer da temporada: o técnico definitivo. Desde a saída de Artur Jorge, John Textor iniciou as buscas para um novo comandante. Com alguns nomes especulados e entrevistados, como Vasco Matos e Roberto Mancini, o norte-americano não tem pressa para bater o martelo.

A expectativa do empresário é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas, e que tenha tempo de trabalho no Glorioso. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

Com a derrota para o Flamengo, o Botafogo está na sexta colocação do Campeonato Carioca, com 12 pontos. No comando de Caçapa, a equipe vai para os próximos dos confrontos com a obrigação de vencer para se manter vivo na competição.