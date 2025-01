O zagueiro Vitor Hugo comemorou o retorno à titularidade após ser recuperar de uma lesão no quadríceps e também a possibilidade de ajudar o Bahia a vencer o Jequié por 3 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Baiano.

O defensor teve uma atuação segura e destacou a importância do trabalho constante para conquistar espaço na equipe.

- Fiquei feliz pela oportunidade de voltar a ser titular e poder ajudar o time dentro de campo. Foi um jogo intenso em um gramado irregular, e procurei dar o meu melhor em cada lance para contribuir com a equipe. Ainda temos ajustes a fazer, mas estou confiante no nosso crescimento -, comentou Vitor Hugo.

Além disso, o zagueiro também agradeceu ao técnico Rogério Ceni pela confiança em seu trabalho e a oportunidade pela volta à titularidade:

- Eu trabalho muito todos os dias para estar sempre preparado e à disposição do time. Vestir essa camisa é uma responsabilidade enorme, e meu foco é sempre dar o meu máximo, seja nos treinos ou nas partidas. Quero agradecer ao Rogério pela oportunidade e pela confiança no meu trabalho.

Recentemente, o zagueiro de 33 anos, que acumula em seu currículo títulos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Turco e Copa da Grécia, foi alvo de sondagens de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e também da Süper Lig, da Turquia.

Com o resultado, o Bahia segue firme na competição, e Vitor Hugo busca consolidar sua posição na equipe para os próximos desafios. O próximo desafio da equipe será no sábado, no clássico Ba-Vi, em casa, na Arena Fonte Nova a partir das 16h (de Brasília).

O Bahia está na segunda colocação da tabela de classificação do Baianão atrás do rival e adversário da próxima rodada, o Vitória. Enquanto o time de Rogério Ceni acumula oito pontos, sendo duas vitórias, dois empates e uma derrota, o clube de Carpini tem três vitórias e dois empates.