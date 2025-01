Jogador viraliza com golaço e declaração hilária: ‘Meu empresário que é ruim’

Matheus Firmino marcou golaço de falta na vitória do Jacuipense sobre o Juazeirense, neste domingo (26), pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Apesar do lance, que abriu o placar para os donos da casa, o que chamou atenção foi a comemoração do meia diretamente na câmera de transmissão do confronto, que sobrou até para os empresários do jogador.

"Eu sou bom, meu empresário que é ruim! Vamos!" foi o que Matheus Firmino gritou para a câmera, durante a comemoração após o gol. O lance aconteceu depois de uma falta no campo de ataque do Jacuipense, perto do meio de campo, e o chute de longe passou logo acima da barreira direto para balançar as redes.

No final da partida, ao ser eleito o melhor da partida, o "Menino Maluquinho" foi questionado sobre a hilária declaração do jogador. Em entrevista, Firmino explicou a origem do discurso, que veio de outro nome do elenco, e aproveitou para fazer um pedido a seus empresários.

- O Hugo, na concentração, falou bem assim, que o empresário dele tinha falado essa frase. Ai eu falei, rapá, se acontecer de eu fazer o gol, eu vou falar isso. Não entenda mal, meus empresários, Chico e Felipe. É uma brincadeira - respondeu o meia.

Após o momento da comemoração explodir nas redes sociais, Matheus Firmino reforçou que a declaração não passou de uma brincadeira entre colegas. Em sua conta no Instagram, o jogador publicou uma nota em que defendeu os empresários e agradeceu pelo trabalho de ambos em sua carreira.

Confira nota de Matheus Firmino

"Fala, galera!

Hoje durante a comemoração, acabei excedendo um pouco na brincadeira e na emoção de marcar aquele gol. E para evitar qualquer polêmica, não tenho nenhum problema com os meus empresários. Foi apenas uma brincadeira, como falei na entrevista pós-jogo!

São pessoas ótimas, que estão comigo há muito tempo e que vem contribuindo na minha carreira. Sou muito grato à eles pelas oportunidades e por toda a ajuda de sempre que tiveram comigo.

Seguimos em frente, em busca do melhor para a Jacuipense!"

