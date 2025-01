Bahia anuncia casa de apostas como nova patrocinadora máster

O Bahia anunciou na noite da quinta-feira (23) a casa de apostas Viva Sorte Bet como sua nova patrocinadora máster. Segundo o clube, o contrato é o maior já firmado em sua história. Os valores não foram divulgados.

O time fecha um novo contrato poucos dias após rescindir com sua antiga patrocinadora máster, a Esportes da Sorte.

A Viva Sorte Bet estampará o principal espaço das camisas de jogo e de treino do Bahia por duas temporadas. O acordo estabelece que a empresa também ocupará a posição de patrocinador máster no uniforme da equipe feminina do clube.

A casa de apostas ainda aparecerá nos painéis de LED no estádio, backdrops, placas no centro de treinamento e ações de marketing.

Lucho Rodríguez em Bahia x Sampaio Corrêa (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

Acordo com a Viva Sorte

Além do acordo com a casa de apostas, o clube também assinou um contrato com a Viva Sorte, empresa de títulos de capitalização. Ela assume a propriedade das omoplatas nos uniformes das equipes masculina, feminina e de base.

Assim como o do patrocínio máster, esse contrato também terá duração de dois anos. Além de estar presente nos uniformes, a parceria entre o clube e empresa incluirá também ações promocionais desenvolvidas em conjunto.

Os novos patrocinadores já apareceram na camisa do time na partida disputada pelo time contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, na noite da quinta-feira (23),