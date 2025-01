Rezende renova com o Bahia por mais dois anos

O volante Rezende renovou o seu contrato com o Bahia até dezembro de 2026. Revelado pelo Madureira, o atleta é um dos principais da equipe no quesito "desarmes". O jogador revelou a satisfação em continuar por mais duas temporadas no clube.

continua após a publicidade

- A confirmação da extensão do contrato me deixou muito feliz. O Bahia já é bastante especial na minha trajetória profissional e sou grato ao clube pela confiança. Há três anos desembarquei aqui com o sonho de inserir o meu nome na história do Bahia. Isso é conquistado com grandes triunfos, títulos e dedicação. E é em busca disso que seguirei - afirmou.

Tendo chegado no início de 2022 no clube que integra o Grupo City, Rezende carioca soma 131 partidas pelo Bahia. Campeão baiano em 2023, o volante já marcou seis gols e deu quatro assistências desde que chegou a Salvador. O atleta falou sobre o que espera da temporada 2025.

continua após a publicidade

- O Bahia vem se fortalecendo cada vez mais, ano após ano. Sendo assim, a expectativa tem que ser positiva, em todas as competições. A Copa Libertadores é muito importante pra nós, mas até a partida contra o The Strongest, jogaremos ainda sete vezes. Certamente evoluiremos nesse período - finalizou.