O Bahia conseguiu superar as adversidades e bateu o Vitória na tarde deste domingo por 2 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Brasileirão. O resultado não só representou a recuperação do time após três derrotas seguidas, como manteve uma série de tabus contra o maior rival em clássicos recentes.

Sequência de Ba-Vis invicto

Caio Alexandre provoca jogadores do Vitória após triunfo no Ba-Vi (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia não sabe o que é perder para o Vitória desde o dia 31 de março de 2024, quando o Rubro-Negro aplicou uma virada heroica no Barradão e venceu por 3 a 2 o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. O resultado foi suficiente para a equipe, ainda treinada por Léo Condé, garantir o título estadual, já que empatou o jogo da volta na Arena Fonte Nova por 1 a 1. Os gols do Leão foram marcados por Matheus Gonçalves (2x) e Iury Castilho, enquanto Thaciano e Cauly balançaram as redes para o Tricolor.

De lá para cá já foram disputados sete clássicos, três pelo Brasileirão e quatro pelo Campeonato Baiano. Neste período, os tabus seguiram com três triunfos do Bahia e outros quatro empates contra o Vitória. Antes do jogo deste domingo, inclusive, o Bahia faturou o título estadual de 2025 contra o maior rival ao vencer por 2 a 0 na Fonte Nova e empatar por 1 a 1 no Barradão.

Carpini ainda sem vencer o Bahia

Thiago Carpini segue sem vencer o Bahia desde quando chegou ao Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outro tabu é bastante incômodo para o técnico Thiago Carpini. Desde o seu primeiro Ba-Vi, disputado em agosto do ano passado, pela 22ª rodada da Série A, são cinco jogos, dois empates e três derrotas. Aquela partida, inclusive, terminou em 2 a 0 para o Tricolor e deu início à sequência negativa do treinador contra o maior rival do Vitória.

Longa invencibilidade no Brasileirão

Por fim, o Bahia preserva um longa invencibilidade contra o Vitória no Brasileirão. A última derrota tricolor contra o maior rival foi pela 23ª rodada da Série A de 2014, quando o Rubro-Negro venceu de virada por 2 a 1 com gol de Kadu e Luiz Gustavo. O único gol do Tricolor foi marcado por Kieza logo no início do jogo.

De lá para cá, foram sete Ba-Vis em Campeonato Brasileiro, e o Bahia manteve-se soberano no confronto. São três empates e quatro resultados positivos para o Tricolor, que, por coincidência ou não, empatou os jogos no Barradão e venceu todos na Arena Fonte Nova.

Jogadores do Vitória comemoram último triunfo contra o Bahia em Brasileirão (Foto: Felipe Oliveira)

Últimos sete jogos entre Bahia e Vitória pelo Brasileirão:

Vitória 0 x 0 Bahia - 11ª rodada do Brasileirão 2017;

Bahia 2 x 1 Vitória - 30ª rodada do Brasileirão 2017;

Bahia 4 x 1 Vitória - 14ª rodada do Brasileirão 2018;

Vitória 2 x 2 Bahia - 33ª rodada do Brasileirão 2018;

Vitória 2 x 2 Bahia - 3ª rodada do Brasileirão 2024;

Bahia 2 x 0 Vitória - 22ª rodada do Brasileirão 2024;

Bahia 2 x 1 Vitória - 9ª rodada do Brasileirão 2025.

O Bahia agora aproveita a boa marca, enquanto o Vitória segue com o gosto amargo dos tabus até 28ª rodada da Série A, quando as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Barradão.