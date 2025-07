O Bahia venceu o Fortaleza por 2 a 1 na última quarta-feira (9), com gols de Willian José e Caio Alexandre, e passou para as semifinais da Copa do Nordeste. O Tricolor agora é o grande favorito a levantar a Orelhuda, já que enfrenta o Ceará na semifinal e, caso avance, terá CSA ou Confiança na decisão. Mas nem o favoritismo faz Rogério Ceni colocar o torneio regional com o prioridade.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva depois do confronto contra o Leão do Pici, o treinador reforçou que a Copa do Nordeste é o torneio menos importante do calendário, mas afirmou que a equipe vai lutar pelo título.

— Eu confesso que das quatro, a Copa do Nordeste é a menos importante. Mas é também muito importante pela tradição. Vamos tentar fazer o melhor Bahia que a gente pode a cada jogo. Vamos tentar sobreviver sem lesões. Como eu vou abrir mão de um jogo contra o Fortaleza? O torcedor me mata. Eu já trabalhei em clubes que focaram nas copas e sofreu nos pontos corridos. Isso acontece — pontuou.

continua após a publicidade

Ceni comprovou esse pensamento ao usar todas as alterações na partida contra o Fortaleza, com o objetivo de evitar lesões para a sequência da temporada. O problema é que, depois das mudanças, o Bahia tomou um gol quando o jogo estava controlado e foi pressionado até o último minuto pelo empate.

— As mudanças foram pensadas para evitar lesões nesse recomeço, e também um ou outro caso pensando no jogo de sábado, depois no jogo de terça [América de Cali, pela Sul-Americana]. O objetivo é manter esses caras vivos para jogar a cada três dias. Temos que rodar o elenco e montamos um para usar ele.

continua após a publicidade

Reforços no Bahia

Rogério Ceni em entrevista coletiva pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ainda sem caras novas no elenco, o Bahia deve ser bem pontual nesta janela, que vai até o dia 2 de setembro. De acordo com Rogério Ceni, o setor mais carente do Bahia é o ataque.

— Já estamos com a janela aberta, Cadu [Santoro, diretor de futebol] está trabalhando com relação a isso. Estamos buscando uma ou outra peça que seja adequada ao orçamento e que possa nos ajudar. Temos jogadores voltando de lesão, outros que vão demorar um pouco mais para voltar. No meio de campo temos boas alternativas, na frente sofremos um pouco mais. Estamos tentando, mas isso é com a direção — reforçou.

Agora o Bahia vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Às 21h deste sábado (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Atlético-MG na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada, com o objetivo claro de tentar se consolidar na parte de cima da tabela.