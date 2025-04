Everton Ribeiro foi o herói do Bahia na noite desta segunda-feira. Em partida dura e de poucas chances contra o Ceará na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o meia chamou a responsabilidade e bateu o pênalti que garantiu a vitória do Tricolor por 1 a 0 aos 58 minutos do segundo tempo.

Após boa jogada de Tiago, que foi derrubado dentro da área, o árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou o pênalti já nos acréscimos com auxílio do VAR. O meia, grande referência do Bahia, começou no banco de reservas por conta da maratona de jogos mas já estava em campo neste momento do jogo. Segundo o próprio Everton Ribeiro, em entrevista ao canal Premiere, ele pediu para bater o pênalti contra o Vozão.

Eu pedi para bater. Acho que pelo momento, toda a experiência, por tudo que eu já passei. Tive a tranquilidade e graças a Deus pude fazer o gol. Estava pensando na hora que ele [Fernando Miguel] se mexesse, tinha tranquilidade. Tiaguinho foi muito bem na filtração, sofreu o pênalti e ali eu sabia que era o último momento do jogo. Emoção à flor da pele". Everton Ribeiro

Próximos desafios do Bahia

Everton Ribeiro comemora com Rogério Ceni Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Muito além da cobrança de pênalti, a experiência de Everton Ribeiro vai ser importante para a sequência do Bahia, em especial nos jogos de Libertadores, competição que o meia já se acostumou a jogar. Para ele, a vitória contra o Ceará foi fundamental para resgatar a confiança da equipe.

- Tem que ter a tranquilidade para poder tirar do goleiro e vibrar com essa torcida, fazer a festa, a gente precisava desse triunfo. É muito bom vencer, agora temos mais confiança para voltar a jogar o futebol bonito que a gente joga e temos muito pela frente ainda - completou.

O próximo desafio do Bahia está marcado para as 21h desta quinta-feira (horário de Brasília), quando o Tricolor recebe o Atlético Nacional (COL), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O time é o segundo colocado do grupo F, com quatro pontos, ao lado do Internacional, que leva vantagem no saldo de gols.