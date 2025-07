Bahia x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bahia x Atlético-MG se enfrentam neste sábado (12), às 21h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O confronto, válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Sportv e Premiere. ➡️Clique para assistir no Sportv

O Bahia vive um bom momento no Campeonato Brasileiro e ocupa a quinta colocação, com 21 pontos somados em 12 partidas. A equipe baiana venceu seis jogos, empatou três e perdeu outros três, com um aproveitamento de 58%. O ataque marcou 14 gols e a defesa sofreu 11, resultando em saldo positivo de três. Embalado por três vitórias nos últimos quatro compromissos, o Tricolor tenta manter a consistência para seguir firme na briga pelo G4.

Para o confronto, o Bahia não terá o volante Erick e o zagueiro Kanu à disposição, ambos afastados por lesões na coxa e na panturrilha, respectivamente. Iago Borduchi (infecção na pele) e Rezende (recondicionamento físico) são dúvidas para a comissão técnica.

Até a pausa para o Mundial de Clubes, o Atlético-MG somava 20 pontos em 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. A equipe marcou 13 gols, sofreu 10 e sustentava um saldo positivo de três, com aproveitamento de 55%. O desempenho recente, com duas vitórias nos últimos três jogos, garantiu ao time uma recuperação na tabela e a subida de duas posições na classificação.

Cuca terá dois desfalques na equipe titular por conta de suspensão. Everson e Rony receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida contra o Bahia. Gabriel Delfim deve assumir a vaga deixada pelo goleiro titular do Atlético. O camisa 33 participou normalmente do treino, enquanto Everson não esteve presente nas atividades.

Histórico de confrontos

Atlético Mineiro e Bahia se enfrentaram 59 vezes em competições oficiais, com 24 vitórias do Atlético, 19 empates e 16 triunfos do Bahia. Em jogos disputados com mando do time mineiro, foram 28 partidas, com 17 vitórias do Atlético, 6 empates e 5 vitórias do Bahia. Já em duelos realizados na casa do Bahia, os times se enfrentaram 30 vezes, com 10 vitórias do Bahia, 13 empates e 7 vitórias do Atlético.

Equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Confira as informações do jogo entre Bahia x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X ATLÉTICO-MG

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José. (Técnico: Rogério Ceni)

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Scarpa; Dudu e Hulk. (Técnico: Cuca)