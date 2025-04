Erick Pulga vive um momento mágico na carreira. Para um menino que saiu de times de divisões inferiores do futebol brasileiro, a ascensão meteórica chegou ao ápice nesta última semana. Depois de marcar um gol histórico pelo Bahia na Libertadores, Pulga balançou as redes pela primeira vez na elite e assumiu a artilharia do Tricolor na temporada. Ele é de fato fantástico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após cruzamento de Luciano Juba, foi de Erick Pulga o gol de empate do Bahia contra o Mirassol, na tarde do último domingo, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogador, que foi artilheiro da Série B em 2024 e se acostumou a balançar as redes por torneios regionais e também na Série D, foi muito mais do que um simples gol de empate.

Essa foi a primeira vez que Pulga marcou em um jogo da elite do futebol brasileiro, e de quebra alcançou a artilharia do Bahia neste ano ao lado de Erick e Lucho Rodríguez, com sete gols. O atacante também é o líder em participações em gols do Tricolor, com 12 contribuições diretas (sete gols e cinco assistências).

continua após a publicidade

Pulga em ação contra o Mirassol Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Números de Pulga em 2025:

Jogos: 20; Gols: 7; Assistências: 5; Minutos em campo: 1262.

O momento mágico de Erick Pulga

Pulga vive tudo isso depois de marcar um lindo gol na última quarta-feira para decretar a vitória histórica da equipe diante do multicampeão Nacional (URU), no Uruguai, pela Libertadores. Foi o primeiro triunfo do Bahia pela competição continental em território estrangeiro.

Pulga comemora gol histórico do Bahia contra o Nacional Foto: Letícia Martins / EC Bahia

- Muito feliz pela partida, é um jogo difícil e acirrado. Para mim é um dia muito especial, marcar em Libertadores é especial. Agradecer a Deus por marcar e ajudar com o triunfo. É um dia que vai ficar marcado na minha história - comemorou Pulga após o gol histórico.

continua após a publicidade

Pulga foi comprado pelo Bahia na primeira janela de transferências desta temporada por quase R$19 milhões após se destacar como artilheiro da Série B na campanha de acesso do Ceará em 2024. Antes, ele já tinha mostrado todo seu potencial pelo Ferroviário e Atlético Cearense em duas temporadas de destaque, em 2023 e 2021 respectivamente.

Erick Pulga pode ser mais uma vez decisivo às 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), quando o Bahia tem compromisso importante contra o Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.