O Bahia saiu com um empate amargo por 1 a 1 diante do Mirassol na tarde deste domingo, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Brasileirão. O time paulista começou na frente do placar com gol de Gabriel, mas o Tricolor buscou o empate com Erick Pulga e teve chances para virar. Mas o técnico Rogério Ceni pesou nas críticas ao elenco, e destacou a postura dos seus jogadores nos minutos iniciais.

Rogério Ceni em entrevista coletiva Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Durante entrevista coletiva após a partida, Rogério Ceni comparou o desempenho do Bahia deste domingo contra o Mirassol com o da última quarta-feira, em vitória histórica contra o Nacional (URU), pela Libertadores, e não conteve as críticas.

- Início do jogo é determinante para o resultado final. A gente não pode buscar um resultado expressivo no Uruguai e se acomodar no jogo seguinte. A postura que entramos foi determinante para depois, no final, correr atrás, e aí logicamente que com o cansaço, as trocas, nós vamos cansando. Falei com eles que não podemos nos dar ao luxo de entrar tão fora de foco como entramos nos primeiros 20, 25 minutos. Mirassol é um bom time, está muito ligado à nossa postura. A gente de todas as maneiras começa a se abrir, a sofrer contra-ataques. Primeiros 20, 30 minutos são os piores que jogamos esse ano - lamentou o treinador.

Até mesmo os detalhes não passaram despercebidos por Rogério Ceni, que citou uma tentativa de caneta de Luciano Juba no início da partida como prova de que a equipe não entrou bem em campo.

- Achei que era melhor com os dois pontas, segurando os dois laterais. Não tínhamos o Lucho e o Willian José fez essa função de pivô, baixou no meio. Não foi por isso que deixamos de ganhar, foi por falta de foco. Dar caneta, isso não é... Precisamos ser práticos e objetivos. É um bom time quando faz seu jogo padrão de convicção e seriedade. Hoje pecamos muito no começo.

Futuro do Bahia na competição

Ademir em ação contra o Mirassol Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Depois das críticas, Rogério Ceni mostrou que acredita em uma melhora do Bahia na tabela de classificação e comentou até a possibilidade de chegar perto da liderança. O Tricolor tem três empates em três jogos e corre riscos de terminar esta rodada na zona de rebaixamento.

Depois da frustração contra o Mirassol, o próximo compromisso do Bahia de Rogério Ceni está marcado para as 21h30 da próxima quinta-feira (horário de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

- Temos que jogar bem e vencer os jogos para futuramente olhar para a liderança do campeonato. Alternativas são criadas, tanto que finalizamos três vezes mais e uma expectativa de gol três vezes maior que o adversário. Conseguimos chegar lá - completou.