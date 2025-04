Em jogo agitado e cheio de alternativas, Bahia e Mirassol empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela terceira rodada do Série A. Gabriel abriu o placar para o time paulista, mas Erick Pulga igualou o marcador ainda no primeiro tempo. Na etapa final o placar não mudou, mas os dois times balançaram as redes em lances posteriormente anulados pelo VAR.

O resultado mantém o Bahia estacionado próximo à zona de rebaixamento com três pontos, enquanto o Mirassol soma dois pontos com risco iminente de terminar a rodada no Z-4 da Série A.

Como foi o jogo entre Bahia e Mirassol?

O Mirassol apostou em marcação alta logo de início e, aos dois minutos, criou a primeira situação de perigo em finalização de Cristian, que passou com muito perigo à direita do goleiro Ronaldo. O time paulista seguiu bem, deu poucos espaços para o Bahia e foi premiado aos 16 minutos, quando Gabriel aproveitou cruzamento de Lucas Ramon e estufou as redes. O Tricolor tentou responder rápido em boa arrancada de Erick Pulga, mas a bola passou perto da trave esquerda de Muralha após finalização.

Aos 27 minutos, o Bahia criou outra grande chance em contra-ataque de almanaque puxado por Everton Ribeiro. O camisa 10 acionou Ademir na cara do gol, mas o atacante mandou para fora ao tentar encobrir Muralha. O Tricolor imprimiu maior volume ofensivo na reta final do primeiro tempo e conseguiu o empate aos 38 minutos com Erick Pulga, após cruzamento de Luciano Juba na segunda trave.

Erick Pulga em ação contra o Mirassol Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia começou o segundo tempo dando susto no Mirassol com gol de David Duarte dentro da área logo aos dois minutos, mas a arbitragem pegou impedimento no lance com auxílio do VAR. Quatro minutos depois Gilberto tirou tinta da trave e Muralha em finalização perigosa na grande área. O Tricolor manteve o volume ofensivo, mas quem levou perigo foi o time paulista, em dois lances seguidos de Cristian que exigiram grandes defesas de Ronaldo.

Iury Castilho confirmou a melhora do Mirassol com um gol aos 25 minutos em jogada pela ponta direita, mas o VAR flagrou impedimento do atacante. O Tricolor baiano foi para o abafa e criou duas grandes chances na reta final com Arias e Willian José, que não conseguiram colocar a bola dentro do gol. Nos acréscimos, o jogo foi marcado por trocação dos dois lados, e o Mirassol ainda acertou a trave em lance desviado pela ponta direita. No fim, a partida entre Bahia e Mirassol ficou no 1 a 1, com um misto de vaias e aplausos na Fonte Nova ao término do jogo válido pela terceira rodada da Série A.

Ademir e Daniel Borges no mano a mano Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O que vem pela frente?

O Bahia terá três dias de preparação antes de enfrentar o Cruzeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 da próxima quinta-feira (horário de Brasília), no Mineirão. Já o Mirassol tem compromisso em casa às 19h desta quarta, contra o Grêmio.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 MIRASSOL

3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 13/04/2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Gabriel, 16’/1ºT (Mirassol); Erick Pulga, 38’/1ºT (Bahia)

🟨 Cartões amarelos: Caio Alexandre, Gilberto (Bahia); Clayson, João Victor, Roni, Iury Castilho e Reinaldo (Mirassol)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante:

💸 Renda: R$

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto (Arias), Kanu (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro (Cauly), Caio Alexandre (Erick) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Erick Pulga e William José.

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Daniel Borges (Reinaldo); Danielzinho, Neto Moura, Gabriel (Maceió) e José Aldo (Roni); Clayson (Iury Castilho) e Cristian (Edson Carioca).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Marcio Bezerra Lopes Caetano (RO);

4️⃣ Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).