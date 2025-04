A partida entre Bahia e Mirassol estava empatada em 1 a 1 e já se encaminhava para o final na tarde deste domingo, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Brasileirão, quando Iury Castilho fez o gol que daria a vitória ao time paulista. O atacante, no entanto, estava em posição irregular e, além da frustração, levou cartão amarelo ao provocar a torcida tricolor durante a comemoração.

Iury Castilho aproveitou jogada pela ponta direita e chutou forte para vencer o goleiro Ronaldo e sair por trás do gol fazendo os gestos de pescaria em direção à torcida do Bahia durante a comemoração. Ele foi logo reprimido pelo árbitro Braulio da Silva Machado, que aplicou o cartão amarelo após a provocação.

A história da provocação

O atleta do Mirassol, que passou pelo Vitória entre 2023 e 2024, fez movimentos de pescaria em direção aos torcedores do Bahia, em alusão à brincadeira dos rubro-negros, que chamam o time rival de "sardinha". O apelido surgiu em 2011, em entrevista do técnico Joel Santana. Na ocasião, ele afirmou que não aceitaria uma proposta do Bahia porque esperava um "peixe grande". Foi o comentário perfeito para os torcedores do Vitória adotarem o apelido que perdura até hoje.

Vale lembrar que Iury Castilho foi campeão baiano pelo Rubro-Negro no ano passado e marcou o gol da virada por 3 a 2 no jogo de ida, no Barradão. Na partida de volta, o time foi campeão após empate por 1 a 1 na Arena Fonte Nova, e ele, junto com outros colegas de equipe, também provocaram a torcida tricolor.

O jogo entre Bahia e Mirassol

Esse gol de Iury Castilho e a comemoração polêmica saíram em um momento-chave da partida, já aos 25 minutos do segundo tempo. O Bahia partia para o abafa, enquanto o Mirassol tentava aproveitar oportunidades como essa, em jogadas rápidas, para tomar a frente do placar. Mas, no fim, a partida terminou mesmo empatada por 1 a 1, com gol de Gabriel para o Mirassol e Erick Pulga para o Bahia.

O Tricolor agora estaciona nos três pontos, com empates nas três rodadas iniciais, enquanto o Mirassol vai a dois. Ambos os time correm risco de entrarem na zona de rebaixamento.