Assista na íntegra a coletiva de Rogério Ceni, técnico do Bahia

O Bahia ficou no empate por 1 a 1 contra o Mirassol na tarde deste domingo, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Brasileirão. É o terceiro empate do Tricolor em três jogos na competição, mas o que causou insatisfação ao técnico Rogério Ceni foi a postura do time nos momentos iniciais da partida, quando o time paulista conseguiu abrir o placar.

Rogério Ceni em entrevista coletiva Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Em entrevista coletiva após o confronto, Rogério Ceni demosntrou sua insatisfação com o comodismo da equipe nos minutos iniciais contra o Mirassol, ainda mais após uma partida histórica e exemplar do Bahia contra o Nacional (URU), na última quarta-feira, pela Libertadores. Assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni abaixo:

O resultado deixa o Tricolor estacionado com três pontos no Campeonato Brasileiro e correndo riscos de entrar na zona de rebaixamento ao término da rodada.

✅ FICHA TÉCNICA DE BAHIA X MIRASSOL

BAHIA 1 X 1 MIRASSOL

3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 13/04/2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Gabriel, 16’/1ºT (Mirassol); Erick Pulga, 38’/1ºT (Bahia)

🟨 Cartões amarelos: Caio Alexandre, Gilberto (Bahia); Clayson, João Victor, Roni, Iury Castilho e Reinaldo (Mirassol)

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto (Arias), Kanu (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro (Cauly), Caio Alexandre (Erick) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Erick Pulga e William José.

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Daniel Borges (Reinaldo); Danielzinho, Neto Moura, Gabriel (Maceió) e José Aldo (Roni); Clayson (Iury Castilho) e Cristian (Edson Carioca).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Marcio Bezerra Lopes Caetano (RO);

4️⃣ Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).