O Bahia está pronto para enfrentar o Ceará às 20h desta segunda-feira (horário de Brasília) em clássico nordestino que fecha a quinta rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Enquanto dois atletas saíram do departamento médico e têm condições de jogo, outros dois entraram e devem ficar de fora da partida.

Rogério Ceni em treino do Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Os jogadores Iago Borduchi e Rodrigo Nestor voltaram a treinar normalmente com o restante do grupo após período de transição. O lateral-esquerdo se recuperava de lesão muscular, enquanto o meia sofreu uma entorse no tornozelo em treino que antecedeu a partida contra o Cruzeiro.

Por outro lado, a dupla Ronaldo e Santiago Arias deve ser desfalque na escalação do Bahia contra o Ceará nesta segunda-feira, após saírem com dores na coxa em derrota para o Cruzeiro. Ambos treinaram na fisioterapia neste domingo.

Além deles, Michel Araújo seguiu a transição física devido a uma lesão muscular e Gabriel Xavier tratou lesão na panturrilha com exercícios no campo e na academia. O caso mais grave é o de Kanu, que teve problema ainda mais sério na panturrilha, na partida contra o Mirassol, e não tem previsão de volta.

O treino e time provável do Bahia

Jogadores do Bahia disputam bola durante treino Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia fechou a preparação para enfrentar o Vozão com a presença de garotos do time sub-20 em atividades táticas e de fundamentos, como lançamentos longos e finalizações.

A provável escalação do Bahia de Rogério Ceni para enfrentar o Ceará é a seguinte: Marcos Felipe; Gilberto, Fredi (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Erick); Ademir (Cauly), Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X CEARÁ

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda, 21 de abril, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).