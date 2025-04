Ficha do jogo BAH CEA 5ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Segunda, 21 de abril, às 20h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes (RS) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Bahia e Ceará entram em campo às 20h desta segunda-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor busca a primeira vitória na competição, o Vozão quer se consolidar na parte de cima da tabela. O clássico nordestino será transmitido ao vivo pelos canais Premiere e Sportv.

Arena Fonte Nova recebe o jogo Bahia x Ceará (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O Bahia chega em turbulência após a derrota elástica para o Cruzeiro por 3 a 0, na última quinta-feira, no Mineirão. O Tricolor quer sair da Arena Fonte Nova nesta segunda com o primeiro resultado positivo na competição para fugir da zona de rebaixamento e respirar mais aliviado antes do jogo desta quinta-feira, contra o Atlético Nacional (COL), pela Libertadores. O Tricolor tem três pontos somados no Brasileirão, já que empatou nas três primeiras rodadas contra Corinthians, Santos e Mirassol.

Já o Ceará começou bem o Campeonato Brasileiro e pode se firmar no pelotão de cima caso vença o Bahia na Arena Fonte Nova. Na última rodada, o time cearense contou com Pedro Raúl, o principal destaque do time, para bater o Vasco no Castelão e chegar aos sete pontos. Além desse resultado postivo, o Ceará tem um empate, uma vitória e uma derrota na competição.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X CEARÁ

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda, 21 de abril, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Prováveis escalações de Bahia e Ceará

O Bahia de Rogério Ceni deve ir a campo com: Marcos Felipe; Gilberto, Fredi (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro (Erick), Caio Alexandre e Jean Lucas; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Lucho Rodríguez (William José).

Desfalques do Bahia: Gabriel Xavier, Kanu, Michel Araújo, Arias e Ronaldo (lesão);

Já o Ceará de Léo Condé pode ter a seguinte escalação para enfrentar o Bahia: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Eder e Willian Machado; Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo (Lucas Mugni); Galeano, Pedro Raul e Aylon.

Desfalques do Ceará: Bruno Ferreira (lesão) e Matheus Bahia (contrato).