O Bahia encerrou, na manhã desta quarta-feira, a preparação para enfrentar o Bragantino, em jogo marcado para as 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão. A boa notícia para Rogério Ceni foi o retorno de Iago Borduchi e Rezende, que se recuperaram de problemas físicos e voltaram a treinar com o elenco.

A dupla, porém, é dúvida na partida contra o Bragantino. O lateral-esquerdo Iago Borduchi se recuperou de uma cirurgia depois de sofrer fratura no nariz e está à disposição, enquanto Rezende tratou uma lesão na lombar.

O treinador, por outro lado, segue sem contar com Erick, que deve ficar quatro meses fora devido a uma lesão na coxa direita, e Kanu, em recuperação de lesão na panturrilha.

Último treino e escalação provável do Bahia

Elenco tricolor treina na Cidade Tricolor. É provável que a escalação do Bahia esteja com força máxima diante do Bragantino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

A manhã desta quarta-feira começou com treinos técnicos na Cidade Tricolor, com aprimoramento de passes e condução de bola. Os atletas ainda realizaram atividades em campo reduzido. Por fim, os jogadores trabalharam finalizações da entrada da área.

A delegação embarcou para Bragança Paulista na tarde desta quarta, e Rogério Ceni vai voltar a usar força máxima depois de poupar nos dois últimos jogos, válidos pela Copa do Nordeste.

Diante disso, a provável escalação do Bahia contra o Bragantino é a seguinte: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José.

Se vencer a partida, o Tricolor vai passar todo o período da parada para o Mundial de Clubes no G-6 do Brasileirão, com 21 pontos, dois a menos que o Bragantino.