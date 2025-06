De volta aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo depois do recesso, os atletas do time profissional do Bahia seguem os treinamento neste domingo.

Agenda do Bahia

Depois de atividades em dois turnos em reapresentação no último sábado, o elenco segue a preparação neste domingo de olho na partida contra o Fortaleza, marcada para as 21h30 do dia 9 de julho (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Pivetes de Aço

Carlos Larocca comando primeiro treino pelo sub-17 do Bahia, com compromisso pelo Brasileiro da categoria na agenda (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O elenco sub-17 do Bahia segue, neste domingo, a preparação para enfrentar o Flamengo às 15h desta terça-feira (horário de Brasília) no CT Evaristo de Macedo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anunciado na última quinta-feira, o técnico Carlos Larocca comandou seu primeiro treino à frente da equipe no último sábado.

Já o elenco sub-20, classificado no Campeonato Baiano, preservou atletas no empate por 3 a 3 contra o Jacuipense pela última rodada da fase de grupos, na cidade de Santo Estêvão. A partir de hoje, a equipe começa a se preparar para a partida contra o Cruzeiro, marcada para as 15h desta quarta-feira (horário de Brasília) também no CT Evaristo de Macedo, pela 16ª rodada do Brasileiro.

Experiência para o torcedor

Banner de divulgação da visita ao CT do Bahia (Foto: divulgação/EC Bahia)

Estão abertas vagas no Mundo Bahia, plataforma de experiências da torcida tricolor, para uma visitação ao CT Evaristo de Macedo no próximo dia 6 de julho, um domingo. Entre as atrações estão tour pelo Museu do Bahia na Arena Fonte Nova, almoço especial no CT, passeio pelo bastidores da Cidade Tricolor e traslado no ônibus oficial do clube. O torcedor que tiver interesse, pode clicar aqui.

Próximos jogos do Bahia