O Bahia fez história ao assumir a liderança do grupo F da Libertadores, para muitos o grupo da morte, após vencer o Atlético Nacional (COL) por 1 a 0 na noite da última quinta-feira, na Arena Fonte Nova. O resultado foi muito comemorado dentro e fora de campo e manteve a invencibilidade do Tricolor, que chegou a sete pontos na competição (assista aos bastidores do Bahia no vídeo abaixo).

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Antes do duelo decisivo contra o time colombiano, que já foi duas vezes campeão da Libertadores, o técnico Rogério Ceni deu palavras de incentivo aos atletas ainda no vestiário, destacando o momento histórico que o clube vive.

- Estamos aqui para escrever a história, as pessoas respeitam quem deixa marcas na história, é assim que funciona, não tem jeito. Então nós temos que ir lá hoje e colocar esse símbolo em primeiro lugar da nossa chave. Temos que trazer, dentro da nossa casa, a chance de se classificar. Hoje são vocês que representam essa história.

continua após a publicidade

Willian José foi o grande personagem do Bahia ao marcar o único gol da equipe aos 26 minutos do segundo tempo, após belo passe de Caio Alexandre. Depois do jogo, Ceni exaltou o resultado heroico conquistado, momento que é visto no vídeo de bastidores do Bahia, com todo o grupo reunido no vestiário.

Isso aqui é histórico, as pessoas talvez não tenham noção do tamanho do que vocês estão fazendo. Um time que volta depois de 36 anos à Libertadores, jogando nesse grupo e da maneira que estamos lutando e conseguindo resultado". Rogério Ceni

Jogadores do Bahia comemoram vitória contra o Atlético Nacional (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

A última vez que o Bahia participou da Libertadores foi em 1989, quando foi eliminado pelo Internacional nas quartas de final.

Agenda do Bahia

Às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), o Bahia enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Já na próxima quarta, o Tricolor vai até o Pará, onde encara o Paysandu pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe só joga pela Libertadores no dia 7 de maio, contra o Nacional (URU), na sua última partida diante da torcida nesta fase de grupos.