O Bahia venceu a segunda partida seguida na Libertadores ao bater o Atlético Nacional (COL) por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, e caminha a passos largos para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Apesar da invencibilidade e do bom momento, Rogério Ceni tenta segurar a empolgação para o três jogos que restam ao Tricolor, dois deles fora de casa.

Rogério Ceni em entrevista após jogo da Libertadores (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Em entrevista coletiva após a partida contra o time colombiano, Ceni destacou o desempenho da equipe, mas disse que a classificação ainda está longe de ser alcançada.

- Jogamos contra uma equipe muito boa, que trouxe dificuldades para a gente. Junto com o Internacional, foi a equipe mais forte que enfrentamos. Fizemos um jogo muito bom, todo mundo lutou. Foi difícil, mas foi merecido. O torcedor deve estar com orgulho - iniciou.

Estamos muito longe da classificação, mas temos a possibilidade de fazer mais um grande jogo aqui, contra um time que vai nos trazer dificuldades [Nacional]. A intenção é fazer 10 pontos aqui porque vamos sofrer muito nas partidas fora de casa. Descansar um pouco antes de dormir porque temos um desafio muito importante no domingo". Rogério Ceni

Calendário do Bahia

Rogério Ceni antes de partida contra o Atlético Nacional (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Com 30 jogos até agora na temporada, o Bahia de Rogério Ceni não tem trégua no calendário e, além de Libertadores, Brasileirão e Copa do Nordeste, também vai passar a disputar Copa do Brasil a partir da próxima quarta-feira, contra o Paysandu, pela terceira fase. Antes disso, porém, o Tricolor visita o Palmeiras no Allianz Parque às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) pela sexta rodada da Série A.

- Temos algumas posições com jogadores lesionados, então temos que fazer escolhas para não correr riscos e perder jogadores. Não podemos nos dar o luxo de perder atletas em algumas posições. Então vale mais a pena tirar o jogador em um jogo, do que correr riscos. O fato de ter jogadores mais parecidos nos faz tirar mais deste elenco. Rodar o elenco é a única forma de sobreviver até a parada do meio de ano - comentou Ceni.