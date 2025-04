Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo PAL BAH BRASILEIRÃO 6ª Rodada Data e Hora domingo, 27 de abril, às 18h30 (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO) Var Wagner Reway (ES) Onde assistir

Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo (27), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O duelo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

Com 13 pontos conquistados, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a primeira posição na tabela de classificação, dois à frente do vice-líder Flamengo. Caso derrote o rival em casa, o Verdão chegará a oitava vitória consecutiva, somando também partidas da Copa Libertadores.

Já o Bahia, aparece na décima terceira colocação, com uma vitória, três empates e um derrota. No meio de semana, o clube venceu o Atlético Nacional, em Salvador, e assumiu a liderança de seu grupo na competição continental.

Prováveis escalações de Palmeiras e Bahia

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López (Paulinho)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Acevezo (Jean Lucas), Erick (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro), Cauly e Ademir; Lucho Rodríguez.