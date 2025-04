O Bahia venceu o Atlético Nacional na noite da última quinta-feira por 1 a 0 e teve Willian José como grande herói da partida. O centroavante entrou no segundo tempo e marcou seu primeiro gol em mais de dois meses para colocar o Tricolor na liderança do grupo F da Libertadores, com sete pontos.

A última vez que Willian José balançou as redes pelo Bahia foi justamente na estreia do time na Libertadores, no empate por 1 a 1 contra o The Strongest, na Bolívia, pelo primeiro jogo da segunda fase prévia da competição continental.

Daquele dia 18 de fevereiro até esta quinta-feira, o atacante entrou em campo 13 vezes, sete delas como titular, e já começa a pedir passagem no time titular em meio à má fase de Lucho Rodríguez no ataque. Willian José tem 18 jogos pelo Bahia nesta temporada, com quatro gols marcados.

Gols de Willian José com a camisa tricolor:

Bahia 6 x 0 Colo-Colo - 7ª rodada do Campeonato Baiano; Barcelona de Ilhéus 0 x 1 Bahia - 8ª rodada do Campeonato Baiano; The Strongest 1 x 1 Bahia - Pré-Libertadores; Bahia 1 x 0 Atlético Nacional - 3ª rodada da Libertadores.

Em entrevista coletiva após a partida contra o Atlético Nacional, Rogério Ceni elogiou o jogador e apontou porque ainda não o utiliza como titular em todas as partidas.

- É um jogador que pesa mais a área, é de bola no pé. Ele é um jogador que precisa de poucas oportunidades para fazer gol, mas sofre um pouco com a parte física que nosso jogo exige, estamos trabalhando para que ele melhore isso. Fez um gol muito importante hoje. Por isso temos ele e o Lucho, além do Tiago. É um jogador de muita técnica que precisa evoluir na parte física - avaliou o treinador.

BA - SALVADOR - 24/04/2025 - COPA LIBERTADORES 2025, BAHIA X ATLETICO NACIONAL - Willian Jose, jogador do Bahia comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Atletico Nacional no estadio Fonte Nova pelo campeonato Copa Libertadores 2025. Foto: Walmir Cirne/AGIF

O gol de Willian José contra o Atlético Nacional

O centroavante entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo na vaga de Lucho Rodríguez e precisou só de cinco minutos para deixar sua marca na partida. Após ótimo passe de Caio Alexandre por elevação na entrada da área para clarear a jogada, Willian José acertou um chute firme dentro da área sem chances para o goleiro Ospina.

A chance para Willian José manter a boa fase no Bahia será a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), quando o time visita o Palmeiras no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.