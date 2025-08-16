Bahia tem novidades na escalação para enfrentar o Corinthians

O Bahia está escalado para enfrentar o Corinthians logo mais às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com desfalque do capitão Everton Ribeiro, Rogério Ceni escalou o que tem de melhor contra o Timão. Vale lembrar que o Tricolor tem compromisso na próxima quarta-feira contra o Ceará, pelas semifinais da Copa do Nordeste.

O camisa 10 levou o terceiro cartão amarelo no empate eletrizante contra o Fluminense, no último sábado, e vai cumprir suspensão contra o Corinthians. Quem assume a vaga no meio de campo é Michel Araújo.

Outro que desfalca a equipe é o meia Rodrigo Nestor, que sofreu lesão ligamentar no cotovelo e seguiu em trabalhos especiais nesta sexta-feira. Ele se junta a Kanu, Erick e Fredi Lippert no departamento médico.

Vale destacar que o goleiro João Paulo, a mais nova contratação do Bahia, não vai viajar para São Paulo. O atleta já está em Salvador, mas não terá tempo hábil para ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A grande novidade da equipe é a presença de Erick Pulga entre os relacionados. Ele se recuperou de lesão na coxa e está à disposição de Rogério Ceni. Pulga, no entanto, fica no banco de reservas e dá lugar à Kayky no ataque.

Escalação de Bahia e Corinthians

Assim, a escalação do Bahia contra o Corinthians tem: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir, Kayky e Willian José.

Já o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BAHIA

20ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo;

📺 Onde assistir Corinthians x Bahia: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).