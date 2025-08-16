Bahia tem novidades na escalação para enfrentar o Corinthians
Equipes se enfrentam neste sábado, na Neo Química Arena
O Bahia está escalado para enfrentar o Corinthians logo mais às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com desfalque do capitão Everton Ribeiro, Rogério Ceni escalou o que tem de melhor contra o Timão. Vale lembrar que o Tricolor tem compromisso na próxima quarta-feira contra o Ceará, pelas semifinais da Copa do Nordeste.
O camisa 10 levou o terceiro cartão amarelo no empate eletrizante contra o Fluminense, no último sábado, e vai cumprir suspensão contra o Corinthians. Quem assume a vaga no meio de campo é Michel Araújo.
Outro que desfalca a equipe é o meia Rodrigo Nestor, que sofreu lesão ligamentar no cotovelo e seguiu em trabalhos especiais nesta sexta-feira. Ele se junta a Kanu, Erick e Fredi Lippert no departamento médico.
Vale destacar que o goleiro João Paulo, a mais nova contratação do Bahia, não vai viajar para São Paulo. O atleta já está em Salvador, mas não terá tempo hábil para ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
A grande novidade da equipe é a presença de Erick Pulga entre os relacionados. Ele se recuperou de lesão na coxa e está à disposição de Rogério Ceni. Pulga, no entanto, fica no banco de reservas e dá lugar à Kayky no ataque.
Escalação de Bahia e Corinthians
Assim, a escalação do Bahia contra o Corinthians tem: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir, Kayky e Willian José.
Já o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X BAHIA
20ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo;
📺 Onde assistir Corinthians x Bahia: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
