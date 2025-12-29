Bahia chega ao Baianão com estrelas no elenco da base

O Bahia vai repetir a estratégia de usar a base no Campeonato Baiano em 2026. Mas, se em 2025 o time alternativo só entrou em campo nas três primeiras rodadas da competição - e em 2024 nas duas iniciais -, a tendência é que o Tricolor jogue pelo menos a primeira fase do estadual sem o elenco principal. Devido às mudanças de calendário, o time de Rogério Ceni vai disputar o Brasileirão e a Libertadores ao mesmo tempo em que joga o Baiano.

continua após a publicidade

🔴🔵Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Por isso, o treinador já indicou que vai colocar jogadores da base ou aqueles que tiveram poucas oportunidades no elenco principal na atual temporada para ganhar minutos durante o Campeonato Baiano. Depois da vitória contra o Sport, pela penúltima rodada do Brasileirão, ele citou um atleta em específico para indicar o rodízio do time no estadual.

— Ruan Pablo tem potencial, mostrou isso no Mundial Sub-17. Acho que vai se desenvolver ao longo do tempo, estamos tentando colocar ele no campo de jogo, oferecer mais minutos. Mas temos que fazer também opções. Se você quer revelar jogadores, não pode exigir tanto deles quando não estiverem prontos. Mas vamos colocar para jogar, ele tem amplitude, um menino ótimo de trabalho, vai se desenvolver com o passar do tempo. O Campeonato Baiano está aí, vai ter oportunidade de jogar — destacou o treinador.

continua após a publicidade

➡️Bahia anuncia renovação com goleiro Ronaldo

Jogadores do Bahia que devem ganhar oportunidade no Baiano

Ruan Pablo em ação contra o Grêmio; jogador deve ser utilizado pelo Bahia no Baianão (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Mas não é só Ruan Pablo que vai ganhar minutos neste início de temporada. O Bahia, inclusive, deve chegar forte para disputar o Baianão, afinal investiu pesado na base ao longo de 2025 para montar um time competitivo e reforçar seu status de clube revelador.

Nomes como Kauê Furquim (ex-Corinthians), Luiz Gustavo (ex-Vasco) e pratas da casa como Roger, Ruan Pablo e Dell vão ter a oportunidade de confirmar as altas expectativas para tentar cavar uma vaga no time de Rogério Ceni. Ruan Pablo e Dell, por exemplo, foram destaques da Seleção Sub-17 no Mundial do Catar e chamaram atenção internacionalmente.

continua após a publicidade

Por outro lado, Kauê Furquim e Luiz Gustavo acumulam convocações, mas ainda não conseguiram ter sequência na equipe principal do Bahia.

Já atletas jovens e até mesmo com idade sub-20, mas que integram o time profissional, também devem ganhar minutos, como é o caso de Fred Lippert e Zé Guilherme.

O Bahia estreia no Campeonato Baiano no dia 11 de janeiro, um domingo, quando recebe o Jequié às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.