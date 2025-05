O Bahia vacilou logo no primeiro minuto de jogo contra o Atlético Nacional (COL), na última quarta-feira (14), no estádio Atanasio Girardot, e sofreu gol de Viveros após bola longa, em lance anulado pela arbitragem. O aviso foi dado na etapa inicial, mas, no segundo tempo, o time cometeu a mesma falha, viu o atacante marcar novamente, desta vez para valer, e colocar os colombianos na liderança do grupo F da Libertadores. O Tricolor, por sua vez, pode terminar a rodada fora da zona de classificação.

Time do Bahia reunido no Atanasio Girardot (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

A Libertadores não costuma perdoar lances de desatenção, principalmente quando se trata do grupo da morte. Contra o Nacional (URU), que está em sua 29ª participação consecutiva na competição, o Bahia deu espaço para contra-ataques no segundo tempo e viu o time uruguaio virar o placar com facilidade para vencer por 3 a 1 em plena Arena Fonte Nova.

Diante do Atlético Nacional, bicampeão da Libertadores, o time de Rogério Ceni também permitiu a equipe adversária usar uma das suas principais armas e foi mais uma vez punido.

O primeiro gol, aquele que foi anulado, começou em um lançamento em profundidade de Tessillo para Viveros no campo de ataque. O atacante saiu livre na frente de Marcos Felipe, limpou a jogada e empurrou para as redes. Mas a arbitragem pegou posição irregular do autor do gol, para a sorte do Bahia, que ganhava a chance de se recompor na partida.

O time baiano até se soltou mais, mas errou muito as puxadas de contra-ataque, não levou perigo ao gol de Castillo e ofereceu oportunidades à equipe da casa com sucessivos erros na saída de bola.

Erro do Bahia mais uma vez custa caro

Everton Ribeiro em ação contra o Atlético Nacional (Foto: Letícia Mrtins / EC Bahia)

Na segunda etapa, o torcedor do Bahia viu o filme se repetir. Antes do primeiro minuto, o goleiro Castillo emendou um ótimo lançamento para o campo de ataque, após perda da posse pelo Bahia, e achou Billy Arce de frente para Marcos Felipe. O atacante disputou a jogada com o goleiro tricolor dentro da área, mas a bola ficou limpa para Viveros marcar mais uma vez e, de fato, abrir o placar.

O árbitro Dario Herrera até foi chamado para revisar uma possível falta de Arce em Marcos Felipe, mas nada foi marcado. Por conta de mais um lance de desatenção logo após a bola rolar, o Bahia vê a vaga nas oitavas da Libertadores ameaçada.

O time de Rogério Ceni não soube reagir ao golpe e pouco assustou o goleiro Castillo, que só trabalhou na reta final do jogo em finalização de Willian José, que parecia estar em posição irregular.

Grupo embolado

O resultado não foi nenhuma supresa, afinal o Atlético Nacional não perde em casa há quase dez meses. O Bahia, que já liderou o grupo com folga, se complica na Libertadores e ainda pode cair para a terceira posição a depender do resultado de Nacional e Internacional, às 19h desta quinta-feira (horário de Brasília). O Tricolor, então, vai decidir a vaga nas oitavas no Beira-Rio, em confronto direto e dramático contra o Colorado pelo grupo F.

