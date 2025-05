O Bahia perdeu para o Atlético Nacional (COL) na noite desta quarta-feira por 1 a 0, em Medellín, e se complicou na briga por classificação na Libertadores. Em uma jogada típica dos colombianos, o Tricolor pagou caro por desatenção no lançamento longo e viu Viveros marcar o único gol do jogo, que colocou o time da casa na liderança do grupo F.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni admitiu superioridade do Atlético Nacional e apontou erros do Bahia no jogo.

- O Atlético Nacional é um time de qualidade. Eles foram superiores. Sofremos um pouco na saída de bola, o campo é mais rápido, difícil. A única chance que eles acertaram no nosso gol foi o gol deles. Surgiu de uma saída de bola. Tivemos até algumas trocas de passes, mas não conseguimos ser eficientes para fazer o gol.

- Tivemos três vacilos no jogo: um aos três minutos do primeiro tempo, no gol anulado, e outro no primeiro minuto do segundo tempo no gol deles. Ainda tiveram duas bolas longas de muito longe, mostramos, por vídeo, que eles costumam fazer essas jogadas, já que Viveros tem muito ataque ao espaço. Poderíamos fazer uma cobertura, tirar a bola para a lateral. Eles também estavam a favor do vento no início do segundo tempo. Mas o problema é que nós não conseguimos criar chances para ameaçar eles - completou.

O grande tropeço do Bahia

Depois de uma semana, o que continua remoendo na cabeça de Rogério Ceni é a derrota em casa para o Nacional (URU), resultado de uma sucessão de erros do Bahia que resultaram em um placar de 3 a 1 para os uruguaios. Segundo Ceni, esse foi o grande problema do Bahia na competição até aqui, já que é muito difícil ganhar do Atlético Nacional no Atanasio Girardot, onde a equipe está invicta há nove meses.

O Bahia dorme na segunda posição do grupo F e precisa vencer o Internacional para garantir a vaga nas oitavas da Libertadores sem preocupações. O Tricolor, inclusive, pode perder mais uma posição ao término desta rodada, a depender do resultado entre Nacional e Inter. Mas, mesmo com situação delicada, Rogério Ceni acredita no time e pega inspiração em um passado recente.

- O pecado nosso foi a derrota para o nacional em casa. Foram os 30 minutos em que não jogamos bem na competição. Contra o Inter precisamos ser competitivos, jogar nosso jogo. São todos jogos grandes, mas vamos até o fim. O Bahia não desistiu da permanência em 2023, contra o Atlético-MG, não desistiu para conseguir a classificação na Libertadores e não vai ser diferente agora. Até criamos mais chances com as mudanças no segundo tempo, mas não conseguimos mandar a bola para dentro - lamentou.

A chance de recuperação será às 16h deste domingo (horário de Brasília), quando o Bahia tem o clássico contra o Vitória pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.